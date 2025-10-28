Camilo Ugo ganó algo más que un partido ante Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París

Además, el tenista nacido en Buenos Aires se aseguró un premio de 44.220 euros (51.600 dólares) que pasarán a engrosar las ganancias obtenidas este año que antes de este torneo eran de 1.056.277 dólares.

Camilo Ugo vs. Alexander Zverev en el Masters 1000 de París: día, hora y TV

El rival de Camilo Ugo en la segunda ronda será el alemán Alexander Zverev (3), quien comenzará su camino en el torneo en dicha instancia por estar entre los primeros ocho preclasificados.

Este encuentro se jugará seguramente el jueves, en horario a confirmar y con TV por ESPN y Disney Plus.

Etcheverry, por su parte, venía de superar la clasificación, donde venció al español Pedro Martínez y al neerlandés Jesper de Jong en sets corridos. Pese a la derrota, el platense está encontrando una interesante regularidad en cuanto a resultados estas últimas semanas de la temporada.

Francisco Comesaña, eliminado en París

El otro argentino que jugó este martes fue Francisco Comesaña, quien le presentó batalla a Auger-Aliassime pero terminó cayendo en tres sets por 6-7(2), 6-3 y 6-3, tras 2 horas y 18 minutos de juego.

Pese a esta caída, Comesaña le hizo un gran partido a uno de los mejores jugadores del circuito, que incluso pelea por el ingreso al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho primeros del ranking a final de temporada.

El próximo rival de Auger-Aliassime en este torneo será el francés Alexandre Müller, que venció en sets corridos al estadounidense Brandon Nakashima.

Tras estos resultados, los únicos argentinos que siguen en carrera en el Masters 1000 de París, que es el último torneo de esta categoría en la temporada, son Camilo Ugo y Francisco Cerúndolo.