Román Burruchaga pide pista: se consagró campeón en Brasil y suma su tercer título en la temporada

roman burruchaga challengher Román Burruchaga se consagró en el Challenger de Brasil.

En la cita final, el hijo del campeón del mundo logró imponer condiciones desde el principio y aprovechó la debilidad física del paraguayo, quien se mostró visiblemente extenuado en la primera manga. Con un set adentro, el segundo continuó de la misma manera por lo que, en una hora y 16 minutos de juego, el argentino se hizo de un nuevo título.

Es el tercero que obtiene en esta temporada. el primero fue el Challenger de Piracicaba, también en Brasil, el segundo fue en su tierra natal, en Buenos Aires, y el último, este de Costa do Sauípe en Brasil. De esta manera, Burru comienza a cerrar una gran temporada que puede depositarlo en el top 100 del ranking mundial (actualmente esta 128° del mundo).

Masters 1000 de París para los argentinos

En la jornada de este lunes, Sebastián Báez dio la mala noticia luego de caer en primera ronda del Masters de París ante Cameron Norrie. El argentino no pudo imponerse y terminó cayendo ante el potente británico que se medirá en segunda ronda ante Carlos Alcaraz.

Francisco Cerúndolo arranca también este lunes su actividad ante el bosnio Damir Dzumhur. Mañana se enfrentarán en el duelo de argentinos entre Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, mientras que Francisco Comesaña se medirá ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.