Román Burruchaga pide pista: se consagró campeón en Brasil y suma su tercer título en la temporada

Por Carolina Quiroga

Román Burruchaga fue la buena noticia para el tenis argentino en el fin de semana. El hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga, se consagró campeón del Challenger 125 de Costa do Sauípe en Brasil luego de vencer en la instancia definitoria al paraguayo Daniel Vallejo (190°) por 6-1 y 6-2.

Un agitado training tuvo que atravesar Román Burruchaga en el certamen a causa de las condiciones climáticas adversas. Las intensas lluvias obligaron a la organización del torneo a reprogramar el cronograma de partidos, dejando una agenda más que ajustada para la instancia final de la compentencia.

En la jornada del domingo, temprano por las 10 de la mañana, el tenista de 23 años saltó al court para disputar la semifinal del Challenger frente al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo. Burruchaga logró su cometido y venció al ex número uno del ranking juvenil por un doble 6-2. De esta manera, obtuvo su pasaje a la final que se disputó ese mismo día por la tarde. La otra semi se jugó en simultáneo y Daniel Vallejo se impuso ante el abandono de chileno Cristian Garín.

Román Burruchaga se consagró en el Challenger de Brasil.

En la cita final, el hijo del campeón del mundo logró imponer condiciones desde el principio y aprovechó la debilidad física del paraguayo, quien se mostró visiblemente extenuado en la primera manga. Con un set adentro, el segundo continuó de la misma manera por lo que, en una hora y 16 minutos de juego, el argentino se hizo de un nuevo título.

Es el tercero que obtiene en esta temporada. el primero fue el Challenger de Piracicaba, también en Brasil, el segundo fue en su tierra natal, en Buenos Aires, y el último, este de Costa do Sauípe en Brasil. De esta manera, Burru comienza a cerrar una gran temporada que puede depositarlo en el top 100 del ranking mundial (actualmente esta 128° del mundo).

Masters 1000 de París para los argentinos

En la jornada de este lunes, Sebastián Báez dio la mala noticia luego de caer en primera ronda del Masters de París ante Cameron Norrie. El argentino no pudo imponerse y terminó cayendo ante el potente británico que se medirá en segunda ronda ante Carlos Alcaraz.

Francisco Cerúndolo arranca también este lunes su actividad ante el bosnio Damir Dzumhur. Mañana se enfrentarán en el duelo de argentinos entre Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, mientras que Francisco Comesaña se medirá ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

