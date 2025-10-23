Inicio Ovación Tenis Facundo Bagnis
Tenis internacional

Facundo Bagnis y el doping positivo en el último US Open: "No tengo nada que esconder"

La Agencia de Integridad del Tenis (ITIA) notificó a Facundo Bagnis por el uso de una sustancia prohibida en el US Open.

Por UNO
Bagnis aceptó un sanción provisoria.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) notificó al santafesino Facundo Bagnis por el uso de una sustancia prohibida sin autorización terapéutica válida, tras un control realizado durante la fase clasificatoria del último US Open, el 18 de agosto pasado.

Según el comunicado oficial, la muestra A arrojó la presencia de hidroclorotiazida, un diurético incluido en la lista de “agentes enmascarantes” del Programa Antidopaje del Tenis.

bagnis 2

El jugador de 35 años, actual número 401 del ranking, en una carta pública expresó su desconcierto y su decisión de colaborar plenamente con la investigación: “La noticia me tomó completamente por sorpresa. Desde el primer momento estoy colaborando con la ITIA de manera total y transparente. Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria para dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder”.

En el mismo texto, el rosarino dejó entrever que su defensa apunta a una posible contaminación cruzada.

Facundo Bagnis: "uno de los peores momentos de mi carrera"

En el comunicado el zurdo Bagnis asumió estar "pasando uno de los peores momentos de mi carrera profesional" y reveló detalles de proceso por el que está atravesando.

"Nunca tomaría conscientemente algo prohibido, pero eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz con un desenlace justo", afirmó quien llegó a ser el 55 del ranking mundial, en 2014.

El comunicado de Facundo Bagnis

bagnis 1

