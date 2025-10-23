Facundo Bagnis y el doping positivo en el último US Open: "No tengo nada que esconder"

En el mismo texto, el rosarino dejó entrever que su defensa apunta a una posible contaminación cruzada.
Facundo Bagnis: "uno de los peores momentos de mi carrera"
En el comunicado el zurdo Bagnis asumió estar "pasando uno de los peores momentos de mi carrera profesional" y reveló detalles de proceso por el que está atravesando.
"Nunca tomaría conscientemente algo prohibido, pero eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz con un desenlace justo", afirmó quien llegó a ser el 55 del ranking mundial, en 2014.
El comunicado de Facundo Bagnis