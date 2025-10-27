Nevó en el Manzano Histórico y las precipitaciones podrían repetirse

Video de la nevada en el Manzano Histórico, Tunuyán

¿Cómo continúa el pronóstico en el Gran Mendoza para el resto de la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico para los próximos 7 días en el Gran Mendoza: este lunes se esperan lluvias aisladas para la tarde y la noche con una mínima de 7 grados y una máxima de 12.

Para este martes se prevé el día más frío de la semana, con la temperatura mínima descendiendo hasta los 3°C, aunque la máxima alcanzará los 15°C.

El miércoles marcará el inicio de una tendencia con menos frío, con temperaturas que oscilarán entre 5°C y 22°C.

La segunda mitad de la semana traerá un aumento de la temperatura: el jueves estaría entre 8°C y 25°C, mientras que el viernes la amplitud térmica se extenderá desde los 11°C hasta los 29°C.

Se espera un fin de semana cálido y estable, con condiciones similares para el sábado y domingo. Ambos días mantendrán una mínima de 14°C y una máxima de 29°C.