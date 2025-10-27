Esquí: Odermatt arrancó la temporada y fue imparable en Sölden

BeFunky-collage (13)

El tercer lugar quedó para el noruego Atle Lie McGrath, que volvió a subirse al podio en la apertura de temporada gracias a una gran segunda bajada. “Lo llamamos clima vikingo: cuando está así, no queda otra que ir para adelante”, explicó.

Del lado austríaco, más allá del segundo puesto de Schwarz, también hubo festejo por el sexto lugar de Raphael Haaser, su mejor resultado histórico en gigante. Para Francia, la sonrisa vino con Thibaut Favrot, que terminó cuarto y logró su mejor performance en casi cuatro años. Entre los nombres fuertes, no todos arrancaron finos: Henrik Kristoffersen fue séptimo sin poder adaptarse del todo a la visibilidad, y Loic Meillard quedó 14°, lejos del nivel con el que había cerrado la última temporada.

BeFunky-collage (14)

Entre los sudamericanos, Lucas Pinheiro Braathen y Tiziano Gravier, el brasileño buscaba arrancar con el pie derecho la temporada, pero un error en la parte clave del trazado lo dejó afuera antes de tiempo. En tanto, el argentino no pudo meterse entre los clasificados para disputar la primera manga.

Para Odermatt, esta victoria no solo lo posiciona en el arranque de la lucha por un nuevo Globo de Cristal, sino que también sigue sumando récords: igualó a Hermann Maier con tres triunfos en Sölden y ahora tiene lo a Ted Ligety —máximo ganador, con cuatro— en la mira. Después de unos meses sin victorias en gigante, el suizo volvió a lo más alto apenas comenzó la temporada.