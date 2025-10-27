Inicio Ovación Fútbol Kily González
Qué dijo el Kily González tras su salida de Platense: "No me quería ir"

Platense, actual campeón del fútbol argentino, se quedó sin entrenador luego de que la Comisión Directiva decidiera despedir al Kily González tras 14 partidos

Emanuel Trilla Donoso
Kily González dejó de ser el DT de Platense.

Platense no encontró el ritmo ganador que si supo mantener durante la temporada pasada y la Comisión Directiva apuntó contra su entrenador, el ex mediocampista Kily González. Los números no lo respaldan: el Calamar tiene 11 puntos, fruto de dos partidos ganados y cinco empatados (además, perdió en seis ocasiones).

Y aunque tras el empate contra Deportivo Riestra declaró que lo "puteen hasta los mudos", su futuro se vio comprometido por los mediocres resultados. Ahora van en búsqueda del regreso de la dupla Orsi - Gómez.

Qué dijo el Kily González tras su salida de Platense: "No me quería ir"

En diálogo con ESPN, Kily González abrió su corazón y relató su sentir tras haber dejar de ser el técnico de Platense: "Hay muchas lágrimas en el medio, pero es fútbol y sabemos que pueden pasar estas situaciones".

"Lo importante es lo que uno deja en los jugadores. No me voy enojado con los dirigentes, al contrario. Que me viniera a buscar el último campeón del fútbol argentino era un desafío para ver dónde estábamos posicionados. No salió como esperábamos, pero ojalá pueda volver rápido a una cancha" continuó relatando el técnico de 51 años.

El ex mediocampista se quedó sin equipo tras 14 partidos: "El fútbol es ganar y, especialmente el último partido, no fue lo que habíamos previsto. En base a eso uno entiende que los resultados no eran los que habíamos buscado en todo el campeonato, por eso se tomó la decisión de echarme. Hay que aceptarlo".

"No me quería ir, en mi vida nada fue fácil y los desafíos me gustan. Siempre trato de cumplir mi contrato y esto se lo manifesté al presidente ayer, pero iban más allá de mis ganas de continuar. Entiendo la postura de ellos. Como pasa en el fútbol, se saca al entrenador y es totalmente respetable", explicó el ex técnico de Rosario Central y Unión.

Con la salida del Kily González solo ocho clubes han mantenido a su DT

Ocho de los 30 clubes que hay en Primera División han logrado mantener su entrenador desde la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

  • Eduardo Domínguez (Estudiantes).
  • Gustavo Costas (Racing).
  • Frank Kudelka (Huracán).
  • Omar De Felippe (Central Córdoba).
  • Marcelo Gallardo (River).
  • Alfredo Berti (Independiente Rivadavia).
  • Rubén Insúa (Barracas Central).
  • Ariel Holan (Rosario Central).

