Tras Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, ahora le toca a Godoy Cruz

El año mendocino ha sido tremendo: ascenso de Gimnasia y Esgrima, final de Copa Argentina de Independiente Rivadavia (con posible copa internacional como plus), Deportivo Maipú en Reducido y clasificado a Copa Argentina y un Godoy Cruz que reestrenó su estadio y jugó Copa Sudamericana.

Esa onda verde tiene una fuerte amenaza con la zona caliente del descenso, algo que opacaría, tomando el todo y no las partes, un 2025 que puede ser inolvidable en conjunto. Por eso, ahora Godoy Cruz deberá dar un golpe importante de carácter y lograr ratificar su estadía en la elite nacional.