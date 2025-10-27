Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Semana clave

Tras Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, ahora le toca a Godoy Cruz

Tras las gestas de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, el turno que viene es del Tomba para cerrar un semestre inolvidable

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Godoy Cruz tiene que defender su estadía en Primera División.

Que la borrachera de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima le generaron al fútbol de Mendoza no se convierta en resaca. Godoy Cruz tiene que cerrar un semestre que puede ser inolvidable para los nuestros y para eso deberá ratificar 20 años de crecimiento sosteniendo la permanencia en Primera División.

El año mendocino ha sido tremendo: ascenso de Gimnasia y Esgrima, final de Copa Argentina de Independiente Rivadavia (con posible copa internacional como plus), Deportivo Maipú en Reducido y clasificado a Copa Argentina y un Godoy Cruz que reestrenó su estadio y jugó Copa Sudamericana.

luciano-gomez-independiente
Independiente Rivadavia jugará una final de Copa Argentina.

Esa onda verde tiene una fuerte amenaza con la zona caliente del descenso, algo que opacaría, tomando el todo y no las partes, un 2025 que puede ser inolvidable en conjunto. Por eso, ahora Godoy Cruz deberá dar un golpe importante de carácter y lograr ratificar su estadía en la elite nacional.

La semana que arranca es clave porque ya asoma en el horizonte San Martín de San Juan. En tiempos que vuelan, ya quedó atrás la llegada de Omar Asad y su primera semana de trabajo, ahora hay que salir al ruedo y dar la cara. De salir bien parado el domingo en el Feliciano Gambarte, el Tomba no lograría la permanencia pero se acercaría demasiado (le sacaría 4 puntos con 6 en juego al Verdinegro).

Por eso es fundamental ganarle a los vecinos en el clásico regional. Por un lado, para ratificar dos décadas de viento a favor puertas para adentro en Godoy Cruz, pero sobre todo, para darle la frutilla del postre a un año del fútbol de Mendoza con rótulo de histórico. Que la fiesta sea completa.

Así se juega la fecha 14 del Clausura

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

  • 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
  • 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

  • 14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
  • 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
  • 17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
  • 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

  • 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
  • 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
  • 20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

  • 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
  • 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
  • 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
  • 21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
  • 21.15 Banfield – Lanús (interzonal)

