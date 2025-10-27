Tras Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, ahora le toca a Godoy Cruz

La semana que arranca es clave porque ya asoma en el horizonte San Martín de San Juan. En tiempos que vuelan, ya quedó atrás la llegada de Omar Asad y su primera semana de trabajo, ahora hay que salir al ruedo y dar la cara. De salir bien parado el domingo en el Feliciano Gambarte, el Tomba no lograría la permanencia pero se acercaría demasiado (le sacaría 4 puntos con 6 en juego al Verdinegro).
Por eso es fundamental ganarle a los vecinos en el clásico regional. Por un lado, para ratificar dos décadas de viento a favor puertas para adentro en Godoy Cruz, pero sobre todo, para darle la frutilla del postre a un año del fútbol de Mendoza con rótulo de histórico. Que la fiesta sea completa.
Así se juega la fecha 14 del Clausura
Fecha 14
Viernes 31 de octubre
- 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
- 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
Sábado 1° de noviembre
- 14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
- 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
- 17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
- 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
Domingo 2 de noviembre
- 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
- 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
- 20.30 River – Gimnasia (Zona B)
Lunes 3 de noviembre
- 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
- 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
- 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
- 21.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
- 21.15 Banfield – Lanús (interzonal)