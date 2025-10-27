Mala noticia para River: Sebastián Driussi se lesionó y corre peligro su presencia en el Superclásico

El delantero sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y quedará al margen del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata del próximo domingo. Ante Independiente Rivadavia, Sebastián Driussi debió abandonar el campo de juego del Mario Alberto Kempes a los 36 minutos de primer tiempo. Con visibles gestos de fastidio, el atacante se fue reemplazado por Facundo Colidio en la antesala del entretiempo.

driussi lesion Sebastián Driussi se resintió de su lesión en el encuentro ante Independiente Rivadavia y su presencia en el Superclásico ante Boca es duda.

Este lunes, al confirmarse su lesión, las alarmas se encendieron dado que, como la afección es en la misma zona donde había sufrido un desgarro hace un mes (en la ida por los cuartos de final de la Libertadores), el tiempo de recuperación demandaría varios días con el riesgo -casi confirmado- de que no llegaría a jugar el Superclásico ante Boca, en la fecha 15 del Torneo Clausura.