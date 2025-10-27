Inicio Ovación Fútbol River Plate
alerta en River

Mala noticia para River: Sebastián Driussi se lesionó y corre peligro su presencia en el Superclásico

Sebastián Driussi volvió a lesionarse ante Independiente Rivadavia y el panorama en River de cara al Superclásico es desalentador

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Sebastián Driussi se volvió a lesionar en River y corre peligro su presencia en el Superclásico ante Boca. 

Sebastián Driussi se volvió a lesionar en River y corre peligro su presencia en el Superclásico ante Boca. 

River retomó sus entrenamientos esta semana luego de ser eliminado este viernes por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de Copa Argentina. La mala noticia de la vuelta a las prácticas la dio Sebastián Driussi con un parte médico desalentador para el Millonario.

El delantero sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y quedará al margen del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata del próximo domingo. Ante Independiente Rivadavia, Sebastián Driussi debió abandonar el campo de juego del Mario Alberto Kempes a los 36 minutos de primer tiempo. Con visibles gestos de fastidio, el atacante se fue reemplazado por Facundo Colidio en la antesala del entretiempo.

driussi lesion
Sebasti&aacute;n Driussi se resinti&oacute; de su lesi&oacute;n en el encuentro ante Independiente Rivadavia y su presencia en el Supercl&aacute;sico ante Boca es duda.&nbsp;

Sebastián Driussi se resintió de su lesión en el encuentro ante Independiente Rivadavia y su presencia en el Superclásico ante Boca es duda.

Este lunes, al confirmarse su lesión, las alarmas se encendieron dado que, como la afección es en la misma zona donde había sufrido un desgarro hace un mes (en la ida por los cuartos de final de la Libertadores), el tiempo de recuperación demandaría varios días con el riesgo -casi confirmado- de que no llegaría a jugar el Superclásico ante Boca, en la fecha 15 del Torneo Clausura.

Los números de Sebastián Driussi desde su regreso a River

Desde su arribo a River en enero de este año, Sebastián Driussi disputó un total de 32 partidos, en 25 fue titular. Marcó 10 goles con la camiseta de River y dio una asistencia.

En cuanto a las faltas, Driussi estuvo ausente en 15 encuentros y tuvo tres lesiones (desgarro miofascial, esguince de tobillo, desgarro isquiotibial izquierdo) y dos recaídas. Nuevamente sumará partidos en baja tras esta recaída de su lesión en el isquiotibial.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas