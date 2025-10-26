River Plate deberá poner todas las fichas al Torneo Clausura para meterse en la Copa Libertadores 2026

Rosario Central encabeza la Tabla Anual, que otorga dos plazas directas y una a Fase 2 a la Libertadores, y ya está clasificado con 62 unidades tras vencer a Sarmiento en Junín. Actualmente, River está segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 puntos y la misma cantidad de goles), y Deportivo Riestra ( 50 puntos y +15) .

Porque todos lo putearon al chico cuando dijo que River Plate necesitaba un entrenador y que el problema era Gallardo, y el tiempo le terminó dando la razón. Es el único que sabe de fútbol este nene. Qué pedazo de tipazo.

pic.twitter.com/28R2qdIAYh — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 25, 2025

El Millonario tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante).

En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

El Plan B de River

Existen planes alternativos si no logra sostener su posición actual en la grilla anual, ya que en caso de que Argentinos Juniors, finalista de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, pase a River en la tabla y luego se consagre campeón de la Copa Argentina, liberará un cupo en la competencia de Conmebol.

Lo mismo sucedería si Rosario Central, ya con plaza asegurada, gana el Torneo Clausura o si el título queda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.

Otra posibilidad es ganar el Torneo Clausura, donde el Millonario marcha quinto en el Grupo B con buenas chances de meterse en los playoffs. En caso de lograr avanzar y coronarse, obtendría la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores y cerraría el año con un título.

El próximo compromiso en el Clausura para River es frente a Gimnasia La Plata, el domingo 2 de noviembre, a las 20.30 horas en el estadio Monumental, por la 14 fecha del Torneo Clausura.