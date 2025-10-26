Inicio Ovación Fútbol River Plate
River Plate deberá poner todas las fichas al Torneo Clausura para meterse en la Copa Libertadores 2026

Luego de perder en semifinales de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, a River Plate deberá centrarse en sumar en el Torneo Clausura

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
River Plate vio achicados sus caminos a la Copa Libertadores 2026 tras quedar fuera de la Copa Argentina, y ahora deberá pelear su plaza en el Torneo Clausura y la Tabla Anual.

Fue muy evidente la decepción en todo River Plate por la derrota frente a la Lepra mendocina, al ver cerrada la opción de meterse en la próxima edición de la Copas Libertadores vía Copa Argentina, donde fue eliminado por penales en semifinales, volviendo a redondear una mala actuación.

River buscaba frente a Independiente Rivadavia volver a una final en la Copa Argentina después de seis años, y así clasificarse a la próxima Copa Libertadores, tras un año del bajísimo rendimiento de una plantel deficiente en la ecuación costo- beneficio.

Todas las fichas de River en el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

Rosario Central encabeza la Tabla Anual, que otorga dos plazas directas y una a Fase 2 a la Libertadores, y ya está clasificado con 62 unidades tras vencer a Sarmiento en Junín. Actualmente, River está segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 puntos y la misma cantidad de goles), y Deportivo Riestra ( 50 puntos y +15) .

El Millonario tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante).

En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

El Plan B de River

Existen planes alternativos si no logra sostener su posición actual en la grilla anual, ya que en caso de que Argentinos Juniors, finalista de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, pase a River en la tabla y luego se consagre campeón de la Copa Argentina, liberará un cupo en la competencia de Conmebol.

Lo mismo sucedería si Rosario Central, ya con plaza asegurada, gana el Torneo Clausura o si el título queda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.

Otra posibilidad es ganar el Torneo Clausura, donde el Millonario marcha quinto en el Grupo B con buenas chances de meterse en los playoffs. En caso de lograr avanzar y coronarse, obtendría la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores y cerraría el año con un título.

El próximo compromiso en el Clausura para River es frente a Gimnasia La Plata, el domingo 2 de noviembre, a las 20.30 horas en el estadio Monumental, por la 14 fecha del Torneo Clausura.

