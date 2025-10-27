El bodegón especialista en hacer milanesas por poco más de $10.000

Una de sus promociones más destacadas es una oferta de milanesa, ya sea de pollo o de carne, por solo $10.500. Además, pagando un precio de sólo $1.000 más se puede agregar que sea a caballo. Esta propuesta, ideal para quienes recorren el centro porteño, refleja el compromiso del lugar con la accesibilidad y el disfrute compartido.

bodegon villa ite 2 Las milanesas con papas fritas son un clásico de este bodegón. Foto: Google.

Villa Ite presenta una oferta culinaria diversa, que va más allá de las clásicas milanesas e incluye opciones como suprema grillé por el mismo precio o un churrasco por tan sólo $12.500. Sus paquetes promocionales incluye acompañamientos como papas fritas o puré de papas por un valor de $3.500, garantizando satisfacción para todos los paladares.

Este bodegón se posiciona como un destino imperdible en Buenos Aires, donde la autenticidad de los sabores, la tradición de las milanesas y los precios justos se entrelazan para crear experiencias únicas. Para quienes desean sumergirse en la esencia de la cocina argentina en un ambiente acogedor y sin comprometer sus finanzas, Villa Ite es, sin duda, una parada obligatoria.