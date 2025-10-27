El bodegón especialista en hacer milanesas por poco más de $10.000

Un bodegón tradicional con un ambiente acogedor y cercano resulta el escenario perfecto para saborear una cena relajada o disfrutar de una salida nocturna memorable con amigos o familia. Sus precios accesibles lo convierten en un lugar especialmente atractivo, ya que los visitantes pueden deleitarse con una experiencia culinaria completa sin preocuparse por el impacto en sus finanzas. Más que un simple establecimiento de comida, este sitio honra un símbolo icónico de la gastronomía argentina: la milanesa.
En una ciudad donde los costos de los restaurantes pueden ser altos, este local destaca por su habilidad para combinar la riqueza de la cocina argentina con precios que no intimidan. Especializado en milanesas, su menú atrae a los amantes de la comida típica ofreciendo platos que fusionan tradición y sabor en cada bocado, celebrando la herencia cultural del país.
El bodegón con milanesas baratas
Ubicado en el vibrante sur de Buenos Aires, en avenida Crisólogo Larralde 5002, en el barrio de Villa Dominico, este bodegón brilla como un refugio para quienes buscan calidad y autenticidad a costos razonables. Villa Ite recrea el encanto de las milanesas porteñas clásicas en un espacio que recuerda los comedores de antaño, con una decoración sencilla pero cálida que invita a compartir momentos entrañables en un entorno lleno de nostalgia.
Una de sus promociones más destacadas es una oferta de milanesa, ya sea de pollo o de carne, por solo $10.500. Además, pagando un precio de sólo $1.000 más se puede agregar que sea a caballo. Esta propuesta, ideal para quienes recorren el centro porteño, refleja el compromiso del lugar con la accesibilidad y el disfrute compartido.
Villa Ite presenta una oferta culinaria diversa, que va más allá de las clásicas milanesas e incluye opciones como suprema grillé por el mismo precio o un churrasco por tan sólo $12.500. Sus paquetes promocionales incluye acompañamientos como papas fritas o puré de papas por un valor de $3.500, garantizando satisfacción para todos los paladares.
Este bodegón se posiciona como un destino imperdible en Buenos Aires, donde la autenticidad de los sabores, la tradición de las milanesas y los precios justos se entrelazan para crear experiencias únicas. Para quienes desean sumergirse en la esencia de la cocina argentina en un ambiente acogedor y sin comprometer sus finanzas, Villa Ite es, sin duda, una parada obligatoria.