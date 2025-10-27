Netflix: la desgarradora película que conmueve, rompe el corazón de todos y deja una tristeza desoladora

Basada en el libro de John Boyne, esta película, que se suma al catálogo de series y películas de Netflix desde el 24 de octubre, vuelve a estremecer al público con su retrato del horror de la Segunda Guerra Mundial. A través de la inocente mirada de un niño, muestra una amistad imposible en medio del Holocausto, recordándonos el poder del cine para hacer sentir, reflexionar y llorar hasta el final.

Netflix: de qué trata la película El niño con el pijama de rayas

La sinopsis oficial de la película El niño con el pijama de rayas versa: “En un país devastado por la guerra, surge una amistad inimaginable entre dos niños de ocho años, Bruno y Shmuel, que viven en lados opuestos de la cerca de alambre”.