En la historia del cine existen series y películas profundamente tristes, pero solo algunas logran conmover de tal manera que resultan inolvidables, dejando una huella tan dolorosa como hermosa. Una de ellas acaba de llegar a Netflix: El niño con el pijama de rayas, una de esas historias que muchos no se atreven a volver a ver por el impacto emocional que provoca.
Netflix: la desgarradora película que conmueve, rompe el corazón de todos y deja una tristeza desoladora
Una de las historias más conmovedoras sobre la Segunda Guerra Mundial llegó a Netflix y ya emociona a los amantes de las series y películas más tristes
Basada en el libro de John Boyne, esta película, que se suma al catálogo de series y películas de Netflix desde el 24 de octubre, vuelve a estremecer al público con su retrato del horror de la Segunda Guerra Mundial. A través de la inocente mirada de un niño, muestra una amistad imposible en medio del Holocausto, recordándonos el poder del cine para hacer sentir, reflexionar y llorar hasta el final.
Netflix: de qué trata la película El niño con el pijama de rayas
La sinopsis oficial de la película El niño con el pijama de rayas versa: “En un país devastado por la guerra, surge una amistad inimaginable entre dos niños de ocho años, Bruno y Shmuel, que viven en lados opuestos de la cerca de alambre”.
A través de los ojos inocentes de Bruno (Asa Butterfield), el hijo de ocho años del comandante de un campo de concentración alemán, una amistad prohibida con un niño judío (Jack Scanlon) al otro lado de la valla del campo tiene consecuencias sorprendentes e inesperadas.
Netflix: tráiler de la película El niño con el pijama de rayas
Reparto de El niño con el pijama de rayas, la película de Netflix
- Asa Butterfield (Bruno)
- Vera Farmiga (Madre)
- David Thewlis (Padre)
- Jack Scanlon (Shmuel)
- Amber Beattie (Gretel)
- Rupert Friend (Teniente Kotler)
- David Hayman (Pavel)
Dónde ver la película El niño con el pijama de rayas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El niño con el pijama de rayas se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El niño con el pijama de rayas se puede ver en Kanopy.
- España: la película El niño con el pijama de rayas se puede ver en Netflix.