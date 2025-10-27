Netflix y un silencioso adiós a la película que sorprendió a todos

La película, aún disponible en Netflix, dio lugar a dos secuelas. En el inicio de la saga se cuenta el origen de Spiderman, los conflictos escolares y amorosos de Peter Parker.

Pero esta película de Spiderman no solo contó con un buen guion y narración, sino que tuve a Willem Dafoe en el papel de El Duende Verde y su actuación llevó a que esta cinta fuera aclamada por la crítica y por los fanáticos del héroe arácnido. Y eso es mucho, si se tiene en cuenta que el fandom de los superhéroes suele ser muy exigente.

Luego llegarían las dos secuelas de Spiderman y un nuevo origen con nuevos actores y un segundo nuevo origen, ya en el Universo Cinematográfico de Marvel y finalmente el reencuentro de los tres Spiderman en la última película del héroe arácnido y así cumplir el sueño de millones de fanáticos, que no olvidan que esta película con Tobey Maguire inició todo y que, seguramente, encontrará otro lugar tras su despedida de Netflix.

spiderman 1 El 31 de octubre dejará de estar disponible en Netflix, la primera de las películas de Spiderman.

Reparto de Spiderman, la película de Netflix

Tobey Maguire como Peter Parker / Spider-Man

Willem Dafoe como Norman Osborn / Duende Verde

Kirsten Dunst como Mary Jane «MJ» Watson

James Franco como Harry Osborn

Cliff Robertson como Ben Parker

Rosemary Harris como May Parker

J. K. Simmons como J. Jonah Jameson

Trailer de Spiderman, la película de Netflix