Netflix y un silencioso adiós a la película que sorprendió a todos

El 31 de octubre Netflix pierde una de las producciones más impactantes de este siglo. Todos los detalles
A principios de este siglo, cuando Christopher Nolan todavía no hacía la primera película de Batman, el cine de superhéroes parecía acabado. Eso fue así hasta que llegó Spiderman. La primera película del Hombre Araña, protagonizada por un casi desconocido Tobey Maguire, sorprendió a todos, al punto que aún hoy sigue vigente, más allá del adiós que le dará Netflix el último día de octubre.
La década del 90 había sido la época del resurgimiento del cine de superhéroes, pero también el de la caída estrepitosa. Todo por la saga de Batman hecha por Tim Burton y continuada por Joel Schumacher. A principios del 2000, nadie le auguraba un futuro, hasta la llegada de Spiderman.
La película, aún disponible en Netflix, dio lugar a dos secuelas. En el inicio de la saga se cuenta el origen de Spiderman, los conflictos escolares y amorosos de Peter Parker.
Pero esta película de Spiderman no solo contó con un buen guion y narración, sino que tuve a Willem Dafoe en el papel de El Duende Verde y su actuación llevó a que esta cinta fuera aclamada por la crítica y por los fanáticos del héroe arácnido. Y eso es mucho, si se tiene en cuenta que el fandom de los superhéroes suele ser muy exigente.
Luego llegarían las dos secuelas de Spiderman y un nuevo origen con nuevos actores y un segundo nuevo origen, ya en el Universo Cinematográfico de Marvel y finalmente el reencuentro de los tres Spiderman en la última película del héroe arácnido y así cumplir el sueño de millones de fanáticos, que no olvidan que esta película con Tobey Maguire inició todo y que, seguramente, encontrará otro lugar tras su despedida de Netflix.
Reparto de Spiderman, la película de Netflix
- Tobey Maguire como Peter Parker / Spider-Man
- Willem Dafoe como Norman Osborn / Duende Verde
- Kirsten Dunst como Mary Jane «MJ» Watson
- James Franco como Harry Osborn
- Cliff Robertson como Ben Parker
- Rosemary Harris como May Parker
- J. K. Simmons como J. Jonah Jameson
Trailer de Spiderman, la película de Netflix