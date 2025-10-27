Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
A la espera

Atento, Independiente Rivadavia: fecha y sede posible para la gran final de Copa Argentina

Clasificación sentenciada, arrancan las opciones del calendario para el duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Por UNO
Independiente Rivadavia espera sede para la gran final.

Independiente Rivadavia logró una clasificación histórica al meterse en la final de la Copa Argentina, instancia inédita para los equipos de Mendoza. Logrado el pasaje, ahora todos los caminos apuntan a poder concluir el gran sueño con la ansiada estrella en la final contra Argentinos Juniors.

Por ahora, la agenda de la gran final tiene más incógnitas que certezas, aunque empiezan a barajarse posibles fechas y sedes teniendo en cuenta el calendario de cada uno de los equipos: "Vamos a hablar con la organización para que sea Córdoba", dijo Daniel Vila en pleno vestuario del Mario Alberto Kempes, aunque hay otros dos escenarios que también suenan.

Mario-Alberto-Kempes.jpg
Independiente Rivadavia quiere jugar la gran final en Córdoba.

Si bien la intención de Independiente Rivadavia es volver al estadio que tantas alegrías le trajo (ahí ascendió contra Almirante Brown y le ganó a River Plate) por ahora la competencia más firme es el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el que primero apareció como opción descartado el Malvinas Argentinas.

El escenario que completa la danza de alternativas es el Gigante de Arroyito de Rosario, sede que ha sido bastante utilizada en la actual edición del torneo, aunque correría de atrás con respecto a las otras dos opciones.

La fecha de la final, también con interrogante

Inicialmente, la gran final de Copa Argentina iba a jugarse el miércoles 5 de noviembre, algo que intentarán sostener, pero al igual que en el estadio, también aparecen otras dos alternativas como tentativas: miércoles 26 de noviembre o miércoles 3 de diciembre (ya más cerca de fin de año).

Todas las finales y sedes de la Copa Argentina

  • 1969 Boca 3-1 Atlanta / Atlanta 1-0 Boca (Estadio El Gasómetro)
  • 2011/2012 Boca 2-1 Racing (Estadio San Juan del Bicentenario)
  • 2012/2013 Arsenal 3-0 San Lorenzo (Estadio Bicentenario de Catamarca)
  • 2013/2014 Huracán (5) 0-0 (4) Rosario Central (Estadio San Juan del Bicentenario)
  • 2014/2015 Boca 2-0 Rosario Central (Estadio Mario Alberto Kempes)
  • 2015/2016 River 4-3 Rosario Central (Estadio Mario Alberto Kempes)
  • 2016/2017 River 2-1 Atlético Tucumán (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
  • 2017/2018 Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia La Plata (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
  • 2018/2019 River 3-0 Central Córdoba de Santiago del Estero (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
  • 2019/2020 Boca (5) 0-0 (4) Talleres de Córdoba (Estadio Madre Único de Ciudades)
  • 2022 Patronato 1-0 Talleres de Córdoba (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
  • 2023 Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia (Estadio Ciudad de Lanús)
  • 2024 Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0 Vélez (Estadio 15 de Abril de Santa Fe)

