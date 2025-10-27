Atento, Independiente Rivadavia: fecha y sede posible para la gran final de Copa Argentina

El escenario que completa la danza de alternativas es el Gigante de Arroyito de Rosario, sede que ha sido bastante utilizada en la actual edición del torneo, aunque correría de atrás con respecto a las otras dos opciones.
La fecha de la final, también con interrogante
Inicialmente, la gran final de Copa Argentina iba a jugarse el miércoles 5 de noviembre, algo que intentarán sostener, pero al igual que en el estadio, también aparecen otras dos alternativas como tentativas: miércoles 26 de noviembre o miércoles 3 de diciembre (ya más cerca de fin de año).
- 1969 Boca 3-1 Atlanta / Atlanta 1-0 Boca (Estadio El Gasómetro)
- 2011/2012 Boca 2-1 Racing (Estadio San Juan del Bicentenario)
- 2012/2013 Arsenal 3-0 San Lorenzo (Estadio Bicentenario de Catamarca)
- 2013/2014 Huracán (5) 0-0 (4) Rosario Central (Estadio San Juan del Bicentenario)
- 2014/2015 Boca 2-0 Rosario Central (Estadio Mario Alberto Kempes)
- 2015/2016 River 4-3 Rosario Central (Estadio Mario Alberto Kempes)
- 2016/2017 River 2-1 Atlético Tucumán (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
- 2017/2018 Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia La Plata (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
- 2018/2019 River 3-0 Central Córdoba de Santiago del Estero (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
- 2019/2020 Boca (5) 0-0 (4) Talleres de Córdoba (Estadio Madre Único de Ciudades)
- 2022 Patronato 1-0 Talleres de Córdoba (Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza)
- 2023 Estudiantes 1-0 Defensa y Justicia (Estadio Ciudad de Lanús)
- 2024 Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0 Vélez (Estadio 15 de Abril de Santa Fe)