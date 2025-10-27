Atento, Independiente Rivadavia: fecha y sede posible para la gran final de Copa Argentina

Por ahora, la agenda de la gran final tiene más incógnitas que certezas, aunque empiezan a barajarse posibles fechas y sedes teniendo en cuenta el calendario de cada uno de los equipos: "Vamos a hablar con la organización para que sea Córdoba", dijo Daniel Vila en pleno vestuario del Mario Alberto Kempes, aunque hay otros dos escenarios que también suenan.

Mario-Alberto-Kempes.jpg Independiente Rivadavia quiere jugar la gran final en Córdoba.

Si bien la intención de Independiente Rivadavia es volver al estadio que tantas alegrías le trajo (ahí ascendió contra Almirante Brown y le ganó a River Plate) por ahora la competencia más firme es el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el que primero apareció como opción descartado el Malvinas Argentinas.