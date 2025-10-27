Alerta por lluvias persistentes: se esperan hasta 40 mm y fuertes precipitaciones

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a las provincias de Tucumán y Salta. El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.

mapa_alertas - 2025-10-27T090816.505 Estas son las provincias afectadas este martes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.