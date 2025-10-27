Inicio Sociedad Alerta
Alerta por lluvias persistentes: se esperan hasta 40 mm y fuertes precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a dos provincias este martes 28 de octubre

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir durante un alerta vigente.

Luego de varias semanas sin muchas alertas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a dos provincias este martes 28 de octubre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fuertes fenómenos que llegan al país.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a las provincias de Tucumán y Salta. El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.

mapa_alertas - 2025-10-27T090816.505
Estas son las provincias afectadas este martes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

tendencias, lluvia, poncho.jpg
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

