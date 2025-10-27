Inicio Sociedad Alerta
Alerta amarilla: vientos extremadamente fuertes llegan este lunes 27 de octubre

Estas son las provincias que se encuentran en alerta por la llegada de ráfagas extremadamente fuertes

Luciana Biondo Torres
Evitá salir durante un alerta.

Luego de varias semanas en alerta por vientos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el alerta en estas provincias y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes ráfagas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-10-26T090011.803
Estas son las provincias afectdas este lunes.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

Viento en Mendoza 9
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

