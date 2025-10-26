Inicio Sociedad Alerta
Alerta en Mendoza: vientos de hasta 70 km/h llegan a la provincia

Estos son los departamentos que se encuentran en alerta por la llegada de fuertes ráfagas este lunes 27 de octubre

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir durante un alerta vigente

Luego de varias semanas en alerta por vientos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a la provincia de Mendoza. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el alerta en estas provincias y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de Mendoza. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

mapa_alertas - 2025-10-26T083435.931
Estas son las zonas en alerta por fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

A qué hora bajará el viento Zonda al Gran Mendoza
Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

