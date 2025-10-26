Alerta en Mendoza: vientos de hasta 70 km/h llegan a la provincia

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de Mendoza. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

mapa_alertas - 2025-10-26T083435.931 Estas son las zonas en alerta por fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.