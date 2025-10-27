Con la salida del Kily González, Platense busca repatriar a la dupla Orsi-Gómez

Una gran imagen dejó la dupla en el Torneo Apertura, hace tan solo unos meses, cuando comandaron al equipo a consagrarse campeón por primera vez en su historia. Luego de obtener la primer estrella, Favio Orsi y Sergio Gómez decidieron apartarse de cara al segundo semestre. Allí asumió Cristian González en lo que fue el inicio una debacle futbolística en la que el equipo nunca logró hacer pie ni volvió a exhibir esa chapa de campeón que supo ser.

kily gonzalez platense Kily González dejó de ser el entrenador de Platense.

El Kily dirigió 14 partidos en el Torneo Clausura: perdió 7, empató 5 y ganó solo 2. Además, dejó al Calamar penúltimo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, con apenas 11 puntos -a cuatro del último clasificado a los playoffs, Atlético Tucumán-.