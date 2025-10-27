Inicio Ovación Fútbol Platense
Con la salida del Kily González, Platense busca repatriar a la dupla Orsi-Gómez

Tras la derrota ante Independiente, Kily González dejó de ser el entrenador de Platense. En el Calamar aspiran a los DT que fueron campeones en el Torneo Apertura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
En Platense quieren repatriar a la dupla campeona Orsi-Gómez.

Cristian Kily González dejó de ser el entrenador de Platense luego de la dura goleada por 3 a 0 ante Independiente en Vicente López. Este lunes el Kily se despedirá del plantel y en la dirigencia apuntan a un ansiado regreso a la conducción ténica: el de la dupla Orsi-Gómez.

Una gran imagen dejó la dupla en el Torneo Apertura, hace tan solo unos meses, cuando comandaron al equipo a consagrarse campeón por primera vez en su historia. Luego de obtener la primer estrella, Favio Orsi y Sergio Gómez decidieron apartarse de cara al segundo semestre. Allí asumió Cristian González en lo que fue el inicio una debacle futbolística en la que el equipo nunca logró hacer pie ni volvió a exhibir esa chapa de campeón que supo ser.

Kily Gonz&aacute;lez dej&oacute; de ser el entrenador de Platense.

Kily González dejó de ser el entrenador de Platense.

El Kily dirigió 14 partidos en el Torneo Clausura: perdió 7, empató 5 y ganó solo 2. Además, dejó al Calamar penúltimo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, con apenas 11 puntos -a cuatro del último clasificado a los playoffs, Atlético Tucumán-.

Platense busca repatriar a la dupla Orsi-Gómez

La primera opción que se maneja en Vicente López para reemplazar al Kily González es la de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez. Si bien los entrenadores argumentaron un "desgaste" con la dirigencia tras su salida en el Apertura, la relación con el presidente del Calamar es positiva y en las próximas horas se llevarían a cabo los contactos formales para poder contar con los servicios de los DT campeones.

Además, la opción emerge con cierta urgencia debido a que no solo desde el club quieren revertir rápidamente el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo sino que también desde la dirigencia quieren empezar a generar un trabajo óptimo de cara al gran desafío que tendrá Platense en el 2026: la Copa Libertadores.

