Más tarde perdió un penal, sin embargo, su desempeño no se vio afectado ya que disputó 90 minutos y con un gran nivel de juego siendo el jugador más peligroso en el ataque del conjunto blanco. De esta manera el Real Madrid llegó a los 27 puntos, fruto de nueve partidos ganados (también cuentan con una caída) y le sacó cinco puntos a su más inmediato perseguidor: nada más ni nada menos que el Barcelona.

El fránces ahora lleva 11 goles casi duplicando la tarea de sus colegas ya que Etta Eyong y Julián Álvarez llevan seis tantos en lo que va del torneo español.

Kylian Mbappé - Jude Bellingham Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los autores de los goles del Real Madrid.

Mbappé hizo historia con un récord que ni Lionel Messi alcanzó

El delantero campeón del mundo alcanzó un récord que solo era sostenido por Cristiano Ronaldo y Ronaldinho ya que alcanzó a convertir en cuatro ediciones consecutivas del derbi español.

En lo que va del Siglo XXI solo son los tres astros quienes han logrado alcanzar una cifra que, sorprendentemente, no pudo lograr Lionel Messi cuando defendía la camiseta del Barcelona.

Además, el delantero francés mantiene unas estadísticas contra el conjunto catalán que lo colocan entre los mejores del mundo ya que en sus estadísticas personales el Blaugrama se ubica en el tercer equipo que más goles le convirtió.

Entre PSG y Real Madrid, Kylian Mbappé le ha metido 12 goles en 9 partidos. El fatal podio lo tiene al Montpellier como mayor víctima con 15 tantos y al Olympique de Lyon segundo con 13 gritos.