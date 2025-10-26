Inicio Ovación Fútbol Kylian Mbappé
En el derbi español

Mbappé hizo historia con un récord que ni Lionel Messi alcanzó

El récord que alcanzó Kylian Mbappé solo lo tenían Cristiano Ronaldo y Ronaldinho, mientras que Lionel Messi nunca lo logró

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Kylian Mbappé sigue haciendo historia.

Kylian Mbappé sigue haciendo historia.

Se jugó un nuevo derbi español con el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona por 2 a 1 que tuvo como figura a Kylian Mbappé como figura estelar. El francés, para colmo, ingresó en la historia alcanzando un récord que solo lo habían logrado Cristiano Ronaldo y Ronaldinho.

Por su parte, aunque Lionel Messi fue un jugador letal frente al conjunto blanco, el astro argentino nunca pudo igualar una estadística que hoy coloca en el podio al francés, al portugués y al brasileño.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé entró a una lista selecta de jugadores.

Kylian Mbappé entró a una lista selecta de jugadores.

Mbappé lideró al Real Madrid frente al Barcelona

Kylian Mbappé marcó un golazo a los 21 minutos del primer tiempo luego que Jude Bellingham lo habilitara con un pase milimétrico que dejó al francés mano a mano con Wojciech Szczesny; el delantero del Real Madrid no dudó y sacó un remate cruzado que abríó el marcador.

Más tarde perdió un penal, sin embargo, su desempeño no se vio afectado ya que disputó 90 minutos y con un gran nivel de juego siendo el jugador más peligroso en el ataque del conjunto blanco. De esta manera el Real Madrid llegó a los 27 puntos, fruto de nueve partidos ganados (también cuentan con una caída) y le sacó cinco puntos a su más inmediato perseguidor: nada más ni nada menos que el Barcelona.

El fránces ahora lleva 11 goles casi duplicando la tarea de sus colegas ya que Etta Eyong y Julián Álvarez llevan seis tantos en lo que va del torneo español.

Kylian Mbappé - Jude Bellingham
Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los autores de los goles del Real Madrid.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los autores de los goles del Real Madrid.

Mbappé hizo historia con un récord que ni Lionel Messi alcanzó

El delantero campeón del mundo alcanzó un récord que solo era sostenido por Cristiano Ronaldo y Ronaldinho ya que alcanzó a convertir en cuatro ediciones consecutivas del derbi español.

En lo que va del Siglo XXI solo son los tres astros quienes han logrado alcanzar una cifra que, sorprendentemente, no pudo lograr Lionel Messi cuando defendía la camiseta del Barcelona.

Además, el delantero francés mantiene unas estadísticas contra el conjunto catalán que lo colocan entre los mejores del mundo ya que en sus estadísticas personales el Blaugrama se ubica en el tercer equipo que más goles le convirtió.

Entre PSG y Real Madrid, Kylian Mbappé le ha metido 12 goles en 9 partidos. El fatal podio lo tiene al Montpellier como mayor víctima con 15 tantos y al Olympique de Lyon segundo con 13 gritos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas