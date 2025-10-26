05 - 09 - 11 - 17 - 27 - 31

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 26 de octubre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.205.312.300

TRADICIONAL 2º premio, 16 ganadores $360.717

TRADICIONAL 3º premio, 603 ganadores $3.156

TRADICIONAL 4º premio, 7322 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 27 ganadores $1.067.521,48

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21