Brinco: los resultados del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre.

10 - 11 - 24 - 32 - 36 - 39

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 19 de octubre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.166.347.958,17

TRADICIONAL 2º premio, 21 ganadores $272.716,60

TRADICIONAL 3º premio, 576 ganadores $3.281,12

TRADICIONAL 4º premio, 7.699 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 12 ganadores $2.385.521,48

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21