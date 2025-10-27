El té de laurel tiene múltiples beneficios y es ideal para combatir el estrés

Pero no es solo por su sabor que podemos incorporar este ingrediente en nuestra dieta, sino también por la cantidad de beneficios que supone para la salud, sobre todo si también se lo aprovecha bebiéndolo en té.

El té de laurel, los especialistas en la salud, recomiendan tomarlo de noche antes de dormir por los grandes beneficios que aporta.

Se trata de una planta de la que se utilizan sus hojas para aromatizar o condimentar algunas comidas. Sin embargo, en cuanto a la medicina tradicional, sirve para el tratamiento de problemas digestivos e infecciones, controla la diabetes y ayuda con el estrés.

La infusión de hojas de laurel, en tanto, brindan importantes beneficios a la salud, especialmente al ser consumido de noche.

El té de laurel tiene propiedades carminativas. Esto significa que disminuye la hinchazón, los gases, los eructos, las digestiones pesadas y las sensaciones de indigestión.

laurel2 Es muy bueno. El té de laurel tiene múltiples beneficios para el bienester general.

La infusión de laurel tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es adecuada para aliviar los dolores en las articulaciones que provocan enfermedades comunes, como la artritis.

También sirve para reducir las molestias provocadas por torceduras, esguinces o contusiones.

Prepará té de laurel para disfrutar de sus beneficios respiratorios. Tiene propiedades mucolíticas y expectorantes, es decir, que deshace los mocos y ayuda a expulsarlos de las vías respiratorias.

Esto ayuda especialmente en caso de resfriado, gripe, catarro, bronquitis o dolencias que provocan congestión nasal y tos.

De manera similar a otras infusiones, el té de laurel facilita la relajación del sistema nervioso central y del sistema muscular. Además, esta planta también se utiliza en aromaterapia.

El té de laurel es una bebida buena para el corazón y para los vasos sanguíneos, debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno.

Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como infartos y derrames cerebrales.