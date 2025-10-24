Cómo usar la mezcla de laurel y vinagre para ahuyentar a las ratas de casa: truco casero efectivo

En concreto, el laurel y el vinagre sirven como un recomendado y popular repelente casero por las propiedades de cada ingrediente. ¿Cómo utilizarlo para cumplir este objetivo?

ratas, plagas Las ratas son una de las plagas más comunes en casa.

Cómo usar la mezcla de laurel y vinagre para ahuyentar a las ratas de casa

Para usar laurel y vinagre como repelente de ratas, coloca hojas de laurel en los lugares estratégicos donde las hayas visto, como rincones oscuros o detrás de muebles, y complementa el efecto rociando vinagre blanco o colocando algodones empapados en él en esas zonas.