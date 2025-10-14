Kily González le hizo frente a las críticas en Platense con una frase de su sello: "que me puteen hasta los mudos"

“Hay un ambiente muy raro… Estos jugadores, la mayoría, salieron campeones hace dos meses. Me sorprende que se los insulte, para ellos no debe ser fácil. A mí, que me puteen hasta los mudos, estoy acostumbrado. Pero estos son los jugadores que marcaron la única estrella que tiene el club. Es rara la situación. No sé si es político o qué…”, afirmó el “Kily”.

Platense se ubicó en la decimotercera posición de la Zona B con 11 puntos, a 4 de Sarmiento de Junín (8), último clasificado de momento a los Playoffs del campeonato local. Sin embargo, por la consagración en el primer semestre, el “Calamar” ya tiene su boleto asegurado en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Kily González: "Si ganás sos un genio, si no te putean"

“Fuerzas tengo las de siempre, soy así. Independiente hace 14 partidos que no gana…En Argentina se vive así el fútbol ¿Viste ayer a River? ¿Se tiene que ir Gallardo? Si ganás sos un genio, si no te putean. A mí me gustan las cosas difíciles, por algo agarré. Si no, me quedaba en mi casa”, indicó el DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/1978068275671031860&partner=&hide_thread=false #TorneoBetano | Deportivo Riestra.



Las declaraciones de Cristian González después del partido de ayer en Vicente López:#VamosCalamares pic.twitter.com/00Y23IlACn — Club Atlético Platense (@caplatense) October 14, 2025

González se refirió a que el reciente empate fue justamente ante el líder de la Zona, que también ocupa la quinta plaza de la tabla anual y se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.

“El equipo compitió contra el primero del campeonato. No nos patearon al arco, en la única nos hicimos el gol nosotros. Después sí: empataste, empujaste, no tuvimos esa tranquilidad necesaria porque el murmullo se escucha y es entendible”, remarcó.

Y cerró: “En el fútbol, de la única manera de la que se sale es estando todos juntos y este club fue un ejemplo de eso. Cuando se juntan todas las patas, se logran cosas importantes. Cuando viene un lado medio complicado, como se ve y se siente, no está bueno”.