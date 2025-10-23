Inicio Ovación Tenis Juan Martín Del Potro
¿Felicitaciones Martín?

Juan Martín Del Potro tuvo una divertida reacción ante los rumores de que sería padre

El periodista Gustavo Méndez confirmó al aire de Canal 13 que Juan Martín Del Potro iba a ser papá, pero el ex tenista respondió con humor

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Juan Martín Del Potro se despertó con el celular lleno de mensajes de cariño.

Gustavo Méndez, periodista de espectáculos que participa del programa Mujeres Argentinas de Canal 13, anunció con bombos y platillos que Juan Martín Del Potro iba a ser padre; además, afirmó que la mujer es una empresaria chaqueña llamada Agustina Meuzzi y que está de siete meses.

Juan-Martín-Del-Potro.jpg
Juan Mart&iacute;n Del Potro estuvo envuelto en grandes rumores.

Confirmaron que Juan Martín Del Potro iba a ser padre

El periodista difundió los rumores confirmando como cierta su información: "Ella tiene una agencia de autos de alta gama, mucho dinero, departamentos en Estados Unidos, viaja mucho y, aparentemente, en uno de esos viajes conoció a Juan Martín del Potro".

Como si eso fuera poco Gustavo Méndez dio a conocer dos presuntos mensajes del ex tenista y de su hermana, Julieta, por las celebraciones del Día de la Madre. Lo que no se percató el periodista es que la cuenta de Del Potro es "delpotrojuan" y no "juandelpo", que es de donde provinieron los mensajes.

Finalmente, luego de viralizarse la información, Méndez explicó que habló con el nacido en Tandil que desmintió todo lo que había confirmado: "Les quería contar que me llamó Juan Martín Del Potro por teléfono para decirme que no va a ser papá. Le pregunté si conocía a esta persona, me lo negó".

"Le hablé de las publicaciones, me dijo que no las vio, pero que podían ser creadas con inteligencia artificial. Me dijo que estaba de viaje. Veremos, el tiempo siempre da la razón", continuó.

Para finalizar, Méndez realizó otro posteo donde informó que Agustina Meuzzi, la supuesta mujer embarazada, borró su cuenta de Instagram.

La desopilante respuesta de Juan Martín Del Potro

Ante la ola de mensajes que recibió en su celular donde le consultaban si iba a ser padre y también lo felicitaban por la noticia, Juan Martín Del Potro tuvo que lanzar un comunicado para desmentir los rumores: "Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá”, comenzó el mensaje donde colocó un emoticón de una cara riéndose.

"Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!!. Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos", concluyó el mensaje.

Luego, uno de sus seguidores le escribió: "Yo pensé que ya tenías un hijo y era Nole", haciendo referencia a Novak Djokovic a quien venció cuatro veces en 20 oportunidades; y Juan Martín Del Potro retrucó rápidamente: "Ese es mi bro".

