Juan Martín Del Potro tuvo una divertida reacción ante los rumores de que sería padre

Finalmente, luego de viralizarse la información, Méndez explicó que habló con el nacido en Tandil que desmintió todo lo que había confirmado: "Les quería contar que me llamó Juan Martín Del Potro por teléfono para decirme que no va a ser papá. Le pregunté si conocía a esta persona, me lo negó".

"Le hablé de las publicaciones, me dijo que no las vio, pero que podían ser creadas con inteligencia artificial. Me dijo que estaba de viaje. Veremos, el tiempo siempre da la razón", continuó.

Para finalizar, Méndez realizó otro posteo donde informó que Agustina Meuzzi, la supuesta mujer embarazada, borró su cuenta de Instagram.

Juan Martín Del Potro Juan Martín Del Potro no será padre.

La desopilante respuesta de Juan Martín Del Potro

Ante la ola de mensajes que recibió en su celular donde le consultaban si iba a ser padre y también lo felicitaban por la noticia, Juan Martín Del Potro tuvo que lanzar un comunicado para desmentir los rumores: "Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá”, comenzó el mensaje donde colocó un emoticón de una cara riéndose.

"Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!!. Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos", concluyó el mensaje.

Luego, uno de sus seguidores le escribió: "Yo pensé que ya tenías un hijo y era Nole", haciendo referencia a Novak Djokovic a quien venció cuatro veces en 20 oportunidades; y Juan Martín Del Potro retrucó rápidamente: "Ese es mi bro".