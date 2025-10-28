Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos y prepara su arribo a Primera División

Además de los festejos que comenzarán con La Fiesta de los Campeones del próximo viernes 31 de octubre, el Lobo ya trabaja en la conformación del plantel y la continuidad del cuerpo técnico.

ariel broggi entrenamiento

Por lo pronto se sabe que la dirigencia mensana tiene negociaciones avanzadas para adquirir de forma definitiva el pase de Franco Saavedra. El lateral fue uno de los destacados en el ascenso y termina su préstamo a fin de año. Por eso el Lobo tiene intenciones de comprarle a Talleres de Córdoba, al menos el 50% del pase valuado según Transfermarkt en 200 mil euros.