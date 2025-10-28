Gimnasia y Esgrima volvió a los entrenamientos y prepara su arribo a Primera División

Gimnasia y Esgrima volvió este martes a los entrenamientos con el objetivo de preparar la próxima temporada, la de su arribo a Primera División tras haberse coronado en la Primera Nacional.
Además de los festejos que comenzarán con La Fiesta de los Campeones del próximo viernes 31 de octubre, el Lobo ya trabaja en la conformación del plantel y la continuidad del cuerpo técnico.
Por lo pronto se sabe que la dirigencia mensana tiene negociaciones avanzadas para adquirir de forma definitiva el pase de Franco Saavedra. El lateral fue uno de los destacados en el ascenso y termina su préstamo a fin de año. Por eso el Lobo tiene intenciones de comprarle a Talleres de Córdoba, al menos el 50% del pase valuado según Transfermarkt en 200 mil euros.
Saavedra, de solo 22 años, llegó a préstamo a Gimnasia y Esgrima sin cargo ni opción de compra y acumuló 31 partidos oficiales.
Otra de las prioridades de los dirigentes de Gimnasia y Esgrima es resolver la renovación de Ariel Broggi como director técnico.
La intención de ambas partes es prolongar el vínculo y en los próximos días podría quedar sellada la continuidad del entrenador por 12 meses.