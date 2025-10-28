El elogio de Leandro Paredes a Milton Delgado después de la victoria de Boca sobre Barracas Central

Las imágenes están acompañadas con el mensaje: "Gran victoria del equipo, a seguir así. Vamos Boca"; y fue nada menos que el capitán del Xeneize se sumó a la ola de comentarios y elogió el rendimiento del número 43.

Leandro Paredes escribió: "Que bien jugas chelito". El mensaje del capitán recibió múltiples comentarios donde ponen en valor la buena química que tienen dentro del campo de juego y donde proponen que el campeón del mundo podría jugar de enganche mientras que detrás de él se pueden ubicar como doble cinco Milton Delgado y Rodrigo Battaglia. Además, el comentario del capitán recibió más de 7 mil "me gusta".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Milton delgado (@milton_delgado05)

Una vez finalizado el partido y antes de la publicación Paredes fue consultado por el desempeño de los juveniles en Boca (por Delgado y Exequiel Zeballos) y el capitán respondió: "Que Zeballos esté en este nivel es espectacular, que nos pueda ayudar, que esté contento, lo mismo el ‘Chelo’ son jugadores muy jóvenes que nos pueden ayudar muchísimo y hoy lo hicieron muy bien".

Milton Delgado Milton Delgado recibió elogios de Leandro Paredes y Claudio Úbeda.

El técnico de Boca se sumó a las palabras de Leandro Paredes

Claudio Úbeda, técnico de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, también se refirió al rendimiento de Milton Delgado: "El ‘Chelito’ vino de hacer un mundial excelente, sabíamos que era nuestra primera arma de cambio que teníamos".

"Lo hizo muy bien, estuvo a la altura del partido, le puso orden. Hizo un gran partido", manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

Leandro Paredes recibió su quinta tarjeta amarilla frente a Barracas Central por lo que las posibilidades de Delgado de ser titular frente a Estudiantes son bastante altas; además, Úbeda deberá definir quién lo acompañará en la mitad del campo de juego teniendo en cuenta que Rodrigo Battaglia está lesionado.