El elogio de Leandro Paredes a Milton Delgado después de la victoria de Boca sobre Barracas Central

Luego del Mundial Sub 20 Boca Juniors tuvo una "incorporación" de lujo porque Milton Delgado regresó tras quedar como subcampeón con la Selección argentina mientras que fue reconocido con el Balón de Bronce por su gran rendimiento en la cita mundialista. Ahora tira magia con el Xeneize y fue Leandro Paredes quien lo felicitó por su desempeño.
El jugador de 20 años volvió a la titularidad en el equipo dirigido por Claudio Úbeda y tuvo una actuación destacada en el triunfo por 3 a 1 frente a Barracas Central: completó 132 pases (falló solo dos) y logró 11 recuperaciones, siendo el futbolista que más pelotas recuperó en el partido.
El elogio de Leandro Paredes a Milton Delgado
Milton Delgado compartió en su cuenta de Instagram tres fotos que grafican su alegría tras el triunfo logrado en el partido correspondiente a la Liga Profesional: en dos de ellas se ve al jugador con la pelota en su poder y la tercera es el festejo tras un gol junto a sus compañeros.
Las imágenes están acompañadas con el mensaje: "Gran victoria del equipo, a seguir así. Vamos Boca"; y fue nada menos que el capitán del Xeneize se sumó a la ola de comentarios y elogió el rendimiento del número 43.
Leandro Paredes escribió: "Que bien jugas chelito". El mensaje del capitán recibió múltiples comentarios donde ponen en valor la buena química que tienen dentro del campo de juego y donde proponen que el campeón del mundo podría jugar de enganche mientras que detrás de él se pueden ubicar como doble cinco Milton Delgado y Rodrigo Battaglia. Además, el comentario del capitán recibió más de 7 mil "me gusta".
Una vez finalizado el partido y antes de la publicación Paredes fue consultado por el desempeño de los juveniles en Boca (por Delgado y Exequiel Zeballos) y el capitán respondió: "Que Zeballos esté en este nivel es espectacular, que nos pueda ayudar, que esté contento, lo mismo el ‘Chelo’ son jugadores muy jóvenes que nos pueden ayudar muchísimo y hoy lo hicieron muy bien".
El técnico de Boca se sumó a las palabras de Leandro Paredes
Claudio Úbeda, técnico de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, también se refirió al rendimiento de Milton Delgado: "El ‘Chelito’ vino de hacer un mundial excelente, sabíamos que era nuestra primera arma de cambio que teníamos".
"Lo hizo muy bien, estuvo a la altura del partido, le puso orden. Hizo un gran partido", manifestó el entrenador en conferencia de prensa.
Leandro Paredes recibió su quinta tarjeta amarilla frente a Barracas Central por lo que las posibilidades de Delgado de ser titular frente a Estudiantes son bastante altas; además, Úbeda deberá definir quién lo acompañará en la mitad del campo de juego teniendo en cuenta que Rodrigo Battaglia está lesionado.