Netflix: la serie de terror que causa insomnio y ya es furor entre las más vistas del 2025

La tensión, el suspenso y las historias reales hacen de esta producción una experiencia imposible de ver sin luces encendidas. Los suscriptores de Netflix que ya la vieron coinciden en algo: cuesta dormir después de verla, pero aun así la recomiendan sin dudar.

Netflix: de qué trata la serie Verdaderamente aterrador

La sinopsis oficial sobre la serie Verdaderamente aterrador versa: “¿Cómo explicar lo inexplicable, sobre todo si nadie te cree? En esta serie sobre fenómenos paranormales, distintas personas relatan sus escalofriantes vivencias con el más allá”.

Esta nueva serie tipo documental que estrenó Netflix, de los productores de El conjuro, tiene una trama escalofriante que relata casos reales de fantasmas a través de testimonios en primera persona.

Verdaderamente aterrador cuenta con recreaciones inmersivas sobre encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes lo vivieron.

Netflix: tráiler de la serie Verdaderamente aterrador

Reparto de Verdaderamente aterrador, serie de Netflix

Wyatt Dorion

Rhys Alexander Phillips

Mackenna Pickersgill

Cooper Levy

Ralph McLeod

Nicola Hadjis

Ian Ottis Goff

Hudson Oliver Ambrose

