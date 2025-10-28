Torneo Clausura: cómo quedó la clasificación a los playoffs y la tabla anual faltando solo 3 fechas

Los ocho clasificados de la zona A serían Central Córdoba (21), Estudiantes (21), Boca (20), Unión de Santa Fe (20), Defensa y Justicia (19), Argentinos Juniors (18), Belgrano (18) y Tigre (18), mientras que cerca están Racing, Barracas (ambos con 18), Banfield (17) y Huracán (16); y con chances matemáticas aún debe considerarse a Independiente Rivadavia (12), Newell's (11) y el virtualmente eliminado Aldosivi (9).

independiente Independiente ganó su primer partido y tiene chances remotas de clasificarse.

En el grupo B ya están clasificados Deportivo Riestra (27), Rosario Central (27), Lanús (25) y Vélez (25) y los acompañarían River (21), San Lorenzo (19), San Martín (SJ) (17) y Atlético Tucumán (15) aunque no hay que descartar a Sarmiento (15), Instituto (15), Talleres (14), Gimnasia La Plata (13), Platense (11) e incluso Godoy Cruz (11) e Independiente (9).

La tabla anual que clasifica a las copas

Rosario Central ya se metió en la Copa Libertadores por haberse asegurado el primer lugar en la tabla anual con 62 puntos y por ahora Boca (53) se queda con la segunda plaza y River (52) iría al repechaje.

central 1 Central ya está en los playoffs y en la Libertadores.

Cerca, por ahora en Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (51), Riestra (52), Racing (46), Lanús (46), San Lorenzo (46) y Tigre (45), mientras que con chances están Barracas (44), Huracán (43), Estudiantes (42), Central Córdoba (39), Independiente Rivadavia (39), Vélez (39), Independiente (39) y Defensa y Justicia (38).

Las chances de todos estos equipos también dependerán de que se liberen cupos según quien sea campeón del Clausura o la suerte que corran Racing en la Libertadores, Lanús en la Sudamericana y Argentinos en la Copa Argentina.

La lucha por la permanencia

Hay dos descensos a la Primera Nacional y se definen uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual, aunque por ahora el último de las dos es Aldosivi.

En los promedios el conjunto marplatense tiene 0,828 y aún puede alcanzar a San Martín de San Juan (0,897), Sarmiento (1), Gimnasia La Plata (1,099) y Banfield (1,126).

En la anual Aldosivi tiene 24 puntos y por ahora descendería San Martín (26) aunque los sanjuaninos en estas 3 fechas aún pueden superar a Godoy Cruz (27), Talleres (27), Gimnasia La Plata (29), Sarmiento (30), Newell's (30), Banfield (31), Atlético Tucumán (31), Instituto (33) y hasta Platense (34), Unión (34) y Belgrano (35).