Facundo Cambeses y una noticia que preocupa a Racing antes de la semifinal de la Copa Libertadores

Facundo Cambeses, de 28 años, llegó a Racing a principios del 2024 y, luego de tener un flojo comienzo con graves errores, levantó muchísimo su nivel e incluso le quitó la titularidad a un histórico en el arco de la Academia, como lo fue el chileno Gabriel Arias.

A Facundo Cambeses le hicieron dos goles en 9 partidos

Desde que comenzó a ser el arquero titular, Cambeses atajó en 9 partidos, en los que recibió solo dos goles: uno ante River en los cuartos de final de la Copa Argentina y el otro en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, ante Flamengo.

Estas grandes actuaciones le permitieron a Cambeses ser convocado para la Selección argentina e incluso disputar algunos minutos en el amistoso ante Puerto Rico.

La cláusula de rescisión de Cambeses, que tiene contrato en Racing hasta el 2027, es de 15 millones de dólares.