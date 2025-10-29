Los poderosos beneficios del té de orégano para aliviar dolores estomacales

También es antiinflamatorio gracias al beta-cariofileno, un compuesto de todos los aceites esenciales. Se lo considera antihistamínico porque alivia la rinitis y la sinusitis y es un efectivo antibacteriano.

Todas estas virtudes se incorporan a través de un té de orégano o del aceite de orégano en gotas o cápsulas.

El té de orégano es fuente de beneficios para el organismo por su potencial de vitamina C., ácido fólico, potasio, calcio, algo de hierro, zinc y fósforo.

Según el sitio Nutrición y Farmacia, cada 100 gramos de orégano se cuentan 10 gramos de grasas totales, 11 de proteínas, 0.15 de calcio, 0.15 de sodio, 16 de potasio, 2.7 de magnesio, 2 de fósforo y 0.44 de zinc. Además, aporta Vitaminas A, E, B1 y B2 en cantidades menores a 1 gramo.

oregano2 Infusión curativa. El té de orégano tiene numerosos beneficios y es bueno para dolores de panza.

Y contiene otras sustancias, como el timol, carvacrol y borneol que le otorgan propiedades carminativas (son las que ayudan a aliviar los problemas del estómago, como gases y cólicos gastrointestinales).

El consumo de orégano, tanto como condimento como preparado en infusión, es una buena forma de contribuir al fortalecimiento del sistema inmunitario. Su contenido de timol, carvacrol y ácido rosmarínico explican en gran medida estos beneficios.

Tras asimilarse en el organismo, estos componentes ejercen un efecto antiinflamatorio, antiviral y antimicrobiano que mejora la respuesta ante agentes patógenos como virus, bacterias y parásitos.

Asimismo, minimiza el impacto negativo causado por los radicales libres, moléculas que debilitan las defensas al incrementar el estrés oxidativo.