Los poderosos beneficios del té de orégano para aliviar dolores estomacales

El té de orégano tiene numerosos beneficios para el bienestar, sobre todo es ideal para aliviar los dolores y las molestias estomacales. El orégano se suele usar como especia, pero bebiéndolo como infusión tiene múltiples propiedades.
El orégano es además un excelente antioxidante por la acción de los ácidos fenólico y rosmarínico, y contiene flavonoides que actúan contra la degeneración de la piel y otros tejidos orgánicos (protege contra los radicales libres que producen el envejecimiento celular).
Los principales compuestos activos del orégano, el timol y el carvacrol, se asocian a sus beneficios para la digestión. Estas sustancias tienen potencial antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiano, que ayudan a reducir la irritación en el tracto gastrointestinal y la presencia de microorganismos como Helicobacter pylori, asociada a úlcera estomacales.
También es antiinflamatorio gracias al beta-cariofileno, un compuesto de todos los aceites esenciales. Se lo considera antihistamínico porque alivia la rinitis y la sinusitis y es un efectivo antibacteriano.
Todas estas virtudes se incorporan a través de un té de orégano o del aceite de orégano en gotas o cápsulas.
El té de orégano es fuente de beneficios para el organismo por su potencial de vitamina C., ácido fólico, potasio, calcio, algo de hierro, zinc y fósforo.
Según el sitio Nutrición y Farmacia, cada 100 gramos de orégano se cuentan 10 gramos de grasas totales, 11 de proteínas, 0.15 de calcio, 0.15 de sodio, 16 de potasio, 2.7 de magnesio, 2 de fósforo y 0.44 de zinc. Además, aporta Vitaminas A, E, B1 y B2 en cantidades menores a 1 gramo.
Y contiene otras sustancias, como el timol, carvacrol y borneol que le otorgan propiedades carminativas (son las que ayudan a aliviar los problemas del estómago, como gases y cólicos gastrointestinales).
El consumo de orégano, tanto como condimento como preparado en infusión, es una buena forma de contribuir al fortalecimiento del sistema inmunitario. Su contenido de timol, carvacrol y ácido rosmarínico explican en gran medida estos beneficios.
Tras asimilarse en el organismo, estos componentes ejercen un efecto antiinflamatorio, antiviral y antimicrobiano que mejora la respuesta ante agentes patógenos como virus, bacterias y parásitos.
Asimismo, minimiza el impacto negativo causado por los radicales libres, moléculas que debilitan las defensas al incrementar el estrés oxidativo.