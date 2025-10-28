Los asombrosos beneficios de la miel

La miel es luna sustancia dulce y azucarada obtenida de la recolección del néctar de las plantas que hacen las abejas en sus colmenas.

Cuando hablamos de miel natural nos referimos a la sustancia viscosa y dulce que no tiene ningún tipo de añadido y que no ha sido sometida a ningún proceso industrial ni calentada por encima de 43 grados.

De lo contrario, si el producto es expuesto a alguna de estas técnicas, hablamos de miel pasteurizada. El proceso de pasteurización evita que la melaza se cristalice y reduce su calidad, por lo que la miel natural y sin procesar es mejor.

Uno de los principales beneficios de la miel es que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Esto se debe a que contiene fructosa, un tipo de hidrato de carbono que también se encuentra en algunas frutas.

La fructosa se almacena principalmente en el hígado y, desde allí, regula los niveles de glucosa que el cuerpo necesita.

En tanto, este producto alimenticio puede ser una excelente fuente de energía para realizar deportes de larga duración debido a sus azúcares de rápida absorción como la glucosa y la fructosa.

Esta energía, combinada con otros factores, puede mejorar el rendimiento deportivo.

La miel es rica en antioxidantes y, en algunos casos, contiene una alta concentración de elementos como flavonoides, fenoles, enzimas y ácidos orgánicos.

Los cuales pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer. También puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol malo en la sangre.

La miel aporta una cantidad de carbohidratos de rápida absorción que se denominan genéricamente azúcares (glucosa y fructosa).

La ventaja es que esos carbohidratos se absorben rápidamente y dan energía del mismo modo, algo que los deportistas necesitan durante el ejercicio: energía rápidamente disponible.

Entre el 70% y el 80% de la miel está compuesta de carbohidratos, es decir que no aporta grasas ni proteínas

Existen alrededor de 320 tipos diferentes de miel, que varían en color, aroma y sabor. La miel está compuesta principalmente por azúcar, así como por una mezcla de aminoácidos, vitaminas, minerales, hierro, cinc y antioxidantes.

Además de usarse como edulcorante natural, se usa como antiinflamatorio, antioxidante y agente antibiótico. Las personas suelen usar la miel por vía oral para tratar la tos y, en forma tópica, para tratar quemaduras y favorecer la curación de las heridas.

Los antioxidantes de la miel podrían estar asociados con una reducción en el riesgo de enfermedad cardíaca. Además, la evidencia sugiere que podría ayudar a prevenir trastornos del tubo gastrointestinal, como la diarrea relacionada con la gastroenteritis.

Por lo general, la miel es segura para los adultos y para los niños mayores de un año. De todos modos, hay que evitar darles a bebés menores de 1 año.

