Jugador de Boca garantizó que los tres puntos se quedan en La Bombonera: "El Superclásico lo vamos a ganar"

Sin embargo, los hinchas y los jugadores ya pusieron los ojos en el domingo 9 de noviembre porque La Bombonera se vestirá de fiesta para recibir un partido que es elegido como uno de los más apasionantes.

Luego de la victoria del Xeneize por 3 a 1 frente a Barracas Central fue Milton Giménez (marcó dos goles) quien se mostró confiado de ganar el trascendental partido en diálogo con Radio Continental: "El clásico lo vamos a ganar". Y cuando le consultaron el motivo, no dudó: "Porque estamos bien".

Y ahondó en su análisis: "Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí"; finalmente Boca se impuso tras jugar gran parte del partido con uno más por la expulsión de Iván Tapia a los 14 minutos del primer tiempo.

Para finalizar, le envió un mensaje a los hinchas pidiéndole que estén tranquilos porque "estamos haciendo todo lo posible" y sentenciar que "esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr".

Milton Gimenez Milton Giménez firmó un doblete para que Boca gane el partido.

Las estadísticas de Milton Delgado en Boca

El delantero llegó a Boca tras salir de Banfield a mediados de 2024 para reemplazar la cuota goleadora de Darío Benedetto (quien rescindirá su contrato en Newell's) y convirtió siete goles en 25 partidos.

En 2025 consiguió mayor regularidad ante las lesiones de Edinson Cavani y Milton Delgado logró convertir 10 goles en 29 partidos; por su lado, el delantero uruguayo gritó cuatro goles en 21 partidos jugados y Miguel Merentiel lleva 11 en 38 encuentros.