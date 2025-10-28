Inicio Ovación Fútbol Darío Benedetto
Fútbol

¡Bomba! Lucas Bernardi borró a Darío Benedetto y el Pipa rescindirá con Newell's: 138 días y 0 goles

El DT interino le comunicó a Benedetto que no entra en sus planes para lo que resta de 2025 y se aceleró su salida. Repasamos su olvidable paso por la Lepra

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Darío Benedetto firmará, en los próximos días, la recisión de su contrato.

Darío Benedetto dejará de ser jugador jugador de Newell's. El Pipa, que jugó apenas nueve partidos con la camiseta de la Lepra rosarina, no será tenido en cuenta por el técnico Lucas Bernardi y le pondrá punto final a un ciclo que se dio con más pena que gloria.

El DT, que asumió de forma interina tras la salida de Cristian Fabiani y que estará en el cargo hasta fin de año, le informó al exjugador de Boca que no entrará en sus planes. Ante este escenario rescindirá su contrato.

Luego de su salida de Olimpia de Paraguay, Darío Benedetto fue oficializado como nuevo refuerzo de Newell's el 12 de junio del corriente 2025. "Vengo con hambre de lograr cosas y de competir", aseguró el delantero en su arribo a la institución.

En un ciclo marcado por las lesiones y por la falta de gol, ya que no logró convertir ninguno en los nueve partidos que disputó, el delantero de 35 años llegó a un acuerdo para ponerle punto final a su estadía en la Lepra.

Tras llegar a buen puerto en su reunión con la Comisión Directiva, se espera que el Pipa firme la recisión de su contrato en los próximos días. De esta manera, deberá buscar nuevos horizontes de cara a la temporada 2026.

Un Paso para el Olvido: Los números de Darío Benedetto en Newell's

El paso de Darío Benedetto con la camiseta de Newell's fue con más pena que gloria. El Pipa, que llegó a la entidad rosarina tras su apresurada salida de Olimpia de Paraguay, disputó apenas nueve partidos en la Lepra.

Ocho de ellos fueron por el torneo Clausura de la Liga Profesional y el restante se dio en el marco de la Copa Argentina. En ellos no solamente no logró convertir goles sino que, de forma insólita, se perdió un penal ante Belgrano.

El 22 de septiembre, en el marco de la novena fecha del certamen local, Newell's cayó 3-0 ante Belgrano en condición de visitante. Sobre el final de la primera etapa, y en desventaja en el marcador, Benedetto se hizo cargo de la pena máxima.

Aquella ejecución será recordada no solamente por su remate débil y al medio. Sino porque en la previa de su disparo el árbitro del encuentro tocó dos veces el silbato (ninguna fue escuchada por el delantero).

