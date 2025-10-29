Las heladas tardías provocaron la desesperación de los productores que hicieron de todo para combatirla

Las heladas tardías afectaron parte de los cultivos de la provincia desde la madrugada de este miércoles tal como estaba pronosticado. Las zonas más afectadas fueron el este y el sur y hay complicación en la visibilidad en las rutas como consecuencia del humo. En el Valle de Uco solo se registraron un Tunuyán y el resto quedó protegido por la nubosidad. Hay preocupación en los productores.
Luego del ingreso de un frente frío con aire polar que hizo bajar notoriamente las temperaturas en los últimos días de octubre, el cielo se mantuvo cubierto, y el foco estaba puesto en este miércoles, cuando se esperaba que tras retirarse la nubosidad ocurrieran las dañinas heladas tardías.
Tras despejarse hacia la tarde noche, no permitió que la temperatura subiera para proteger las zonas productivas. Por eso, desde la madrugada los productores encendieron calentadores y otros métodos desde las 3 para mitigar los daños a los cultivos.
Esto generó una espesa capa de humo que afectó la visibilidad en el Acceso Este, Acceso Sur y varias rutas provinciales. Pero los productores indicaron que hicieron todo lo que estaba a su alcance para evitar las temperaturas bajo cero y los daños irreparables en las plantaciones.
Las heladas tardías que afectaron zonas productivas
El doctor en meteorología Maximiliano Viale detalló que en sectores de la zona Este se registraron entre 1 y 2 grados bajo cero, lo que es muy perjudicial para los brotes de vid y otros cultivos.
En San Rafael y zonas cercanas al Río Atuel también el termómetro marcó temperaturas bajo cero, por lo que el sur fue otra de las zonas muy afectadas por estas heladas tardías.
En el caso del Valle de Uco, algunas zonas de Tunuyán tuvieron heladas desde la madrugada, pero el resto no, debido a que la nubosidad que estuvo en estos últimos días se instaló al pie de la cordillera de Los Andes y eso mitigó en impacto de las bajas temperaturas y las heladas.
Este miércoles era el último día en el que podían ocurrir estas heladas tardías, ya que hacia la tarde la temperatura subirá y desde el jueves vuelven los valores de primavera con cielo descubierto y a pleno sol.