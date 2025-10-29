Por qué hay que rociar vinagre en las manchas de vino: ¿qué significa?

Cuando se tapa una cañería, el baño se llena de hongos y la pava eléctrica se cubre de sarro, siempre aparece algún truco con vinagre para solucionarlo. El vinagre es un ingrediente ácido y natural que se elabora a partir del fermento de frutas o por destilación de ácido acético. Este producto sirve para limpiar manchas, repeler plagas, lavar ropa y mejorar ciertos alimentos.
El vinagre posee múltiples beneficios y propiedades de limpieza. Es un excelente desengrasante para la cocina, es un removedor natural de minerales estancados, puede usarse para desinfectar pisos, paredes, espejos y ventanas; y también es muy efectivo para realizar la limpieza de auto.
Hoy te voy a compartir un pequeño truco de abuela para que puedas limpiar y eliminar completamente las manchas de vino de la ropa.
El vino mancha mucho los tejidos y las telas, esto se debe a la presencia de pigmentos naturales llamados antocianinas y taninos.
Paso a paso: cómo limpiar las manchas de vino usando un poco de vinagre
Para eliminar las manchas de vino de la ropa o los tapizados, puedes utilizar un poco de vinagre blanco de limpieza. Revisa bien las telas antes de aplicar cualquier producto natural y evita el uso de vinagre en superficies delicadas como pantallas, metales y piedras de granito.
Antes de realizar cualquier procedimiento casero, es importante considerar dos cosas: hay que actuar rápido frente a este tipo de manchas y hay que secar el excedente de vino sin frotar.
- Prepara una mezcla de vinagre y agua en partes iguales. Lo mejor es usar vinagre blanco para evitar nuevas manchas en los tejidos.
- Seca las manchas de vino colocando una servilleta seca o un papel descartable, realizando pequeñas palmadas en la zona afectada.
- Rocía las manchas de vino con la mezcla de agua y vinagre.
- Deja que la mezcla actúe por unos minutos, enjuaga con agua fría y lava la prenda con normalidad.
Sin vinagre: otras formas de limpiar las manchas de vino de la ropa
Si no tienes vinagre en casa y necesitas limpiar las manchas de vino inmediatamente, puedes optar por otros ingredientes naturales y comunes que seguro tienes en casa.
- Puedes limpiar las manchas de vino usando un poco de sal de mesa. Cubre las manchas con sal para que absorba el vino, deja reposar y enjuaga con agua fría.
- También puedes utilizar un poco de jugo de limón para este tipo de manchas.
- Finalmente, con un poco de leche puedes eliminar las manchas de vino de las prendas sin dejar rastros.