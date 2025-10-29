Por qué hay que rociar vinagre en las manchas de vino: ¿qué significa?

El vino mancha mucho los tejidos y las telas, esto se debe a la presencia de pigmentos naturales llamados antocianinas y taninos.

Paso a paso: cómo limpiar las manchas de vino usando un poco de vinagre

Para eliminar las manchas de vino de la ropa o los tapizados, puedes utilizar un poco de vinagre blanco de limpieza. Revisa bien las telas antes de aplicar cualquier producto natural y evita el uso de vinagre en superficies delicadas como pantallas, metales y piedras de granito.

Antes de realizar cualquier procedimiento casero, es importante considerar dos cosas: hay que actuar rápido frente a este tipo de manchas y hay que secar el excedente de vino sin frotar.

manchas de vino Limpia las manchas de vino apenas aparecen para evitar daños irreversibles.

Prepara una mezcla de vinagre y agua en partes iguales. Lo mejor es usar vinagre blanco para evitar nuevas manchas en los tejidos. Seca las manchas de vino colocando una servilleta seca o un papel descartable, realizando pequeñas palmadas en la zona afectada. Rocía las manchas de vino con la mezcla de agua y vinagre. Deja que la mezcla actúe por unos minutos, enjuaga con agua fría y lava la prenda con normalidad.

Sin vinagre: otras formas de limpiar las manchas de vino de la ropa

Si no tienes vinagre en casa y necesitas limpiar las manchas de vino inmediatamente, puedes optar por otros ingredientes naturales y comunes que seguro tienes en casa.

sal y limón Estos ingredientes naturales son muy efectivos, suaves y para nada abrasivos.