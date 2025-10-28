Cómo eliminar los gorgojos de la alacena y desinfectar la cocina

A continuación te enseñaremos a eliminar los gorgojos de la alacena y a desinfectar la cocina correctamente.
¿Cómo eliminar los gorgojos de las alacenas?
Si has visto que tienes gorgojos en la cocina, o lo sospechas, te aconsejamos seguir el siguiente paso a paso:
- Retirar uno por uno los alimentos y objetos que tengas en las alacena.
- Revisar cada uno de los alimentos y productos para corroborar que no tengan gorgojos. En caso de que si existan los mismos, tendrás que descartar a la basura el paquete completo.
- Una vez que la alacena esté completamente vacía, te aconsejamos rocíar con insecticidas. Dejar actuar este producto durante toda la noche, con las puertas de la alacena cerradas.
- Al día siguiente, abre las puertas de las alacenas y corrobora que los gorgojos estén todos muertos.
- Limpia el interior de las alacenas con detergente y una esponja. En caso de que las alacenas sean de madera, te aconsejamos hacer este paso con un trapo apenas húmedo o con papel de cocina.
- Una vez que hayas retirardo todos los gorgojos muertos y la suciedad acumulada, rocía algún desinfectante como por ejemplo Lisoform.
- Espera unos minutos y luego podrás comenzar a guardar los alimentos y objetos en las alacenas.
- Te aconsejamos guardar los alimentos que vengan en paquetes (como por ejemplo arroz, fideos, avena, etc.) en tarros o recipientes herméticos.
- Para prevenir la aparición futura de los gorgojos te aconsejamos colocar en la alacena hojas de laurel y dientes de ajo, ya que ambos desprenden un aroma que es odiado por estos insectos.
- Por otro lado te aconsejamos realizar una limpieza periódica de la alacena y de todos los espacios de tu cocina donde almacenas alimentos.