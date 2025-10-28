Inicio Sociedad Gorgojos
Trucos de limpieza

Cómo eliminar los gorgojos de la alacena y desinfectar la cocina

Sigue este sencillo y completo paso a paso de limpieza para poder eliminar los gorgojos de tu alacena y cocina

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso para eliminar los gorgojos de la alacena de tu cocina

Paso a paso para eliminar los gorgojos de la alacena de tu cocina

Los gorgojos son insectos que si bien no son considerados como peligrosos para la salud humana, pueden ser molestos ya que dañan los alimentos almacenados en la cocina.

A continuación te enseñaremos a eliminar los gorgojos de la alacena y a desinfectar la cocina correctamente.

¿Cómo eliminar los gorgojos de las alacenas?

Si has visto que tienes gorgojos en la cocina, o lo sospechas, te aconsejamos seguir el siguiente paso a paso:

  • Retirar uno por uno los alimentos y objetos que tengas en las alacena.
  • Revisar cada uno de los alimentos y productos para corroborar que no tengan gorgojos. En caso de que si existan los mismos, tendrás que descartar a la basura el paquete completo.
  • Una vez que la alacena esté completamente vacía, te aconsejamos rocíar con insecticidas. Dejar actuar este producto durante toda la noche, con las puertas de la alacena cerradas.
Arroz con gorgojos.jpg
Gorgojos en arroz, una situaci&oacute;n muy com&uacute;n.&nbsp;

Gorgojos en arroz, una situación muy común.

  • Al día siguiente, abre las puertas de las alacenas y corrobora que los gorgojos estén todos muertos.
  • Limpia el interior de las alacenas con detergente y una esponja. En caso de que las alacenas sean de madera, te aconsejamos hacer este paso con un trapo apenas húmedo o con papel de cocina.
  • Una vez que hayas retirardo todos los gorgojos muertos y la suciedad acumulada, rocía algún desinfectante como por ejemplo Lisoform.
  • Espera unos minutos y luego podrás comenzar a guardar los alimentos y objetos en las alacenas.
  • Te aconsejamos guardar los alimentos que vengan en paquetes (como por ejemplo arroz, fideos, avena, etc.) en tarros o recipientes herméticos.
Gorgojos (2)
Aprende a eliminar los gorgojos de la alacena y de los alimentos.&nbsp;

Aprende a eliminar los gorgojos de la alacena y de los alimentos.

  • Para prevenir la aparición futura de los gorgojos te aconsejamos colocar en la alacena hojas de laurel y dientes de ajo, ya que ambos desprenden un aroma que es odiado por estos insectos.
  • Por otro lado te aconsejamos realizar una limpieza periódica de la alacena y de todos los espacios de tu cocina donde almacenas alimentos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar