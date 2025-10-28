Banco Nación supermercados: ahorro de $60.000 a partir de este miércoles 29 de octubre

Banco Nación informó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se hace habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero puede ser antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

Cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Los clientes que deseen aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Es más, suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promoción es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación a nivel nacional fuel del 2,1% a nivel nacional y de 2,2% en Mendoza.

Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de octubre y noviembre

En su sitio oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero algunos no adhieren a las cuotas:

Aiello (San Luis)

Alvear

Carrefour

ChangoMás

COTO

Diarco

Dia

Disco

Granja Benedetti

Jaguar

Jumbo

La Anónima

La Gallega

Libertad

Makro

Maxiconsumo

Mercamax

Súper A

Toledo

Vea

Incluye compras online en:

DIA Online

La Coope en casa

The Food Market

Cordiez

Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A esta promoción del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra para los jubilados: un 5% extra en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).