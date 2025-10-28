Desde el mediodía de este martes, numerosos usuarios del Banco Nación notaron inconvenientes al intentar acceder a sus cuentas a través de la app móvil BNA+. En este contexto, investigamos qué se sabe sobre la caída de la aplicación.
Se cayó la app del Banco Nación: qué fue lo que pasó
Los usuarios que tienen Banco Nación no podían ingresar en la aplicación para realizar transferencias u otras operaciones
El sistema de la app de Banco Nación parecía funcionar con normalidad hasta el momento que el usuario ingresaba la clave personal. Allí aparecía en pantalla un mensaje indicando “procesando transacción”. Sin embargo, pocos segundos después, la app mostraba un error que impedía continuar con el inicio de sesión.
Lo siguiente que leían los usuarios es: "Lo sentimos, en este momento no podemos realizar la operación solicitada. Por favor verifique la recepción de internet (datos) de su celular e intente nuevamente. (ua233)".
Qué pasó con la aplicación de Banco Nación
El problema afectó tanto a usuarios de Android como de iOS, y generado malestar entre quienes utilizan la aplicación para realizar transferencias, pagos o consultas de saldo. Muchos de ellos aseguran haber intentado varias veces sin éxito, mientras que otros adviertieron que el inconveniente persiste incluso después de reinstalar la app o reiniciar el teléfono.
Hasta el momento, el Banco Nación no emitió un comunicado oficial sobre la causa de la falla, pero al parecer ya se ha restituído el servicio.
Downdetector, que es una plataforma que proporciona información en tiempo real sobre el estado de servicios en línea como redes sociales, bancos, internet y más, ha hecho referencia al problema de la app de BNA+: "Los reportes de los usuarios indican problemas con Banco Nación".
En el mapa se observa dónde se concentran los informes de problemas enviados por los usuarios durante las últimas 24 horas. Es normal que algunos problemas se comuniquen a lo largo del día. Sin embargo, Downdetector solo informa de un incidente cuando la cantidad de informes de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día.