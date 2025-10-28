Se cayó la app del Banco Nación: qué fue lo que pasó

error en banco nacion Los usuarios de Banco Nación han tenido problemas para ingresar a la aplicación. Imagen: BNA+.

Qué pasó con la aplicación de Banco Nación

El problema afectó tanto a usuarios de Android como de iOS, y generado malestar entre quienes utilizan la aplicación para realizar transferencias, pagos o consultas de saldo. Muchos de ellos aseguran haber intentado varias veces sin éxito, mientras que otros adviertieron que el inconveniente persiste incluso después de reinstalar la app o reiniciar el teléfono.

Hasta el momento, el Banco Nación no emitió un comunicado oficial sobre la causa de la falla, pero al parecer ya se ha restituído el servicio.

Downdetector, que es una plataforma que proporciona información en tiempo real sobre el estado de servicios en línea como redes sociales, bancos, internet y más, ha hecho referencia al problema de la app de BNA+: "Los reportes de los usuarios indican problemas con Banco Nación".

caída de BNA+ Los usuarios de Banco Nación han tenido problemas para ingresar a la app. Imagen: Downdetector, composición Diario Uno.

