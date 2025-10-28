Chiqui Tapia reveló un ambicioso objetivo de cara al Mundial 2030 que incluye a Argentina como sede

En cuanto a infraestructura destacó la capacidad del Estadio Monumental (con lugar para 88 mil personas) y puso en valor que la AFA haya logrado abrir más estadios en el último tiempo: "El estadio de River es uno de los estadios más grandes de América con capacidad para 88 mil personas".

"Los estadios que se han inaugurado en estos últimos tiempos, en momentos difíciles. Y esto habla muy bien de la salud del fútbol argentino", continuó exponiendo el presidente.

En ese sentido se votó y se aprobó por unanimidad que el estadio ubicado en La Plata reciba el nombre de Estadio Único Diego Armando Maradona Tricampeones del Mundo y que será la nueva casa de las Selecciones Nacionales (masculina, femenina y juveniles). Además, se utilizará para disputar instancias decisivas de Copa de la Liga y Copa Argentina.

Chiqui Tapia: "Hemos puesto de pie a la Asociación del Fútbol Argentino"

En su discurso el dirigente explicó: "A lo largo de estos casi 9 años hemos puesto de pie a la Asociación del Fútbol Argentino. Nos han tocado momentos particulares y difíciles, pero lo hemos logrado con todos los presidentes, clubes, federaciones y la familia del fútbol argentino".

"Hemos cumplido la federalización del fútbol. Hemos cumplido el desarrollo de un Proyecto de Selecciones. Hemos puesto de pie y recuperamos la credibilidad y economía del fútbol argentino. Hemos desarrollado el fútbol playa, el futsal, el fútbol femenino y masculino, las Selecciones Juveniles", manifestó Tapia.

"Este proyecto ya lleva 9 años y logró poner a la Selección Argentina primera en el ranking mundial. Hemos clasificado 3 fechas antes la clasificación hacia el próximo Mundial. Jugamos la final del Mundial Sub 20 después de 18 años. Hemos hecho competitivos a todos los torneos y federalizamos el fútbol de nuestro país. Hicimos torneos como el Federal A y Federal B que son competitivos. Defendemos los derechos de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Defendemos a los clubes que cumplen una función social ejemplar", reflexionó el presidente de la AFA.