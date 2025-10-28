De ser figura en Independiente Rivadavia a borrado por su equipo

El Diario La Voz del Interior dijo que Luis Sequeira, el tercer enganche de Talleres, "seguirá fuera del plantel y lo más probable es que sea la primera baja, apenas concluya la temporada. El volante, que había bajado a Reserva, por cuestiones disciplinarias, pidió permiso para ausentarse de un par de prácticas. A su regreso, comenzó a entrenar aparte".

Según dijo el medio Catarsis Albiazul, el DT de la Reserva de la T, Mariano Levisman lo apartó del equipi por una supuesta falta de compromiso.

Luis Sequeira estuvo alentando a Independiente Rivdavia ante River

Según dijo Canal Show Sport, Sequeira estuvo el viernes pasado el jugador en el estadio Mario Alberto Kempes durante la semifinal de la Copa Argentina, alentando a sus ex compañeros de la Lepra. Allí el Azul le ganó 4 a 3 por penales (en el tiempo reglamentario empataron sin goles) a River y se metió en la final, donde se medirá con Argentinos Juniors el 5 de noviembre próximo en sede y hora a definir.

La dirigencia de la T buscaría cederlo a préstamo en el próximo mercado de pases.