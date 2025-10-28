De ser figura en Independiente Rivadavia a borrado por su equipo

La historia es llamativa. Es que un ex futbolista que fue figura en Independiente Rivadavia y ahora fue borrado por su nuevo club. Se trata de Luis Sequeira, quien no es tenido en cuenta por el DT de Talleres de Córdoba, Talleres de Córdoba.
Hay un ex futbolista que fue figura en Independiente Rivadavia y ahora no es tenido en cuenta por su nuevo club
Según dijeron medios cordobeses, el mediocampista, que había vuelto a la T a mediados de año de este año tras su paso por Independiente Rivadavia, tiene un futuro incierto.
El titular de la T, Andrés Fassi, lo había presentado en el último mercado de pases como “uno de los tres mejores volantes ofensivos del semestre”, tras el regreso de su préstamo en el conjunto mendocino. Sin embargo, el “Chino” no anduvo bien en el conjunto que actúa en la primera división del fútbol argentino.
El Diario La Voz del Interior dijo que Luis Sequeira, el tercer enganche de Talleres, "seguirá fuera del plantel y lo más probable es que sea la primera baja, apenas concluya la temporada. El volante, que había bajado a Reserva, por cuestiones disciplinarias, pidió permiso para ausentarse de un par de prácticas. A su regreso, comenzó a entrenar aparte".
Según dijo el medio Catarsis Albiazul, el DT de la Reserva de la T, Mariano Levisman lo apartó del equipi por una supuesta falta de compromiso.
Según dijo Canal Show Sport, Sequeira estuvo el viernes pasado el jugador en el estadio Mario Alberto Kempes durante la semifinal de la Copa Argentina, alentando a sus ex compañeros de la Lepra. Allí el Azul le ganó 4 a 3 por penales (en el tiempo reglamentario empataron sin goles) a River y se metió en la final, donde se medirá con Argentinos Juniors el 5 de noviembre próximo en sede y hora a definir.
La dirigencia de la T buscaría cederlo a préstamo en el próximo mercado de pases.