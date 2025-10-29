La plataforma de Netflix está dispuesta a cerrar el mes de octubre con muy buenos estrenos de series y películas. Y por lo pronto, acaba de realizar un estreno que promete llegar a lo más alto del ranking y es especial para romper la semana prendido a la pantalla.
Netflix y un estreno de lujo: Colin Farrell protagoniza una película que arrasa en el mundo
El thriller de Colin Farrell recién estrenado y que promete dominar las reproducciones de Netflix, arrasa entre todas las series y películas
La película en cuestión es Maldita suerte, una producción británica de 2025 que está protagonizada por Colin Farrell y arrasa con un reparto escueto, pero sumamente efectivo.
Dirigida por Edward Berger y escrita Rowan Joffé, los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de un hombre que vive en Macao. Es un jugador compulsivo que está lleno de deudas y huye de su pasado.
Basada en la novela La balada de un pequeño jugador de Lawrence Osborne, publicada en 2014, este thriller psicológico comenzó a arrasar en reproducciones y hoy por hoy es una de las mejores películas de drama y suspenso estrenada en los últimos tiempos.
El estreno oficial de la película Maldita suerte en la plataforma, fue este miércoles 29 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 44 minutos.
Netflix: de qué trata la película Maldita suerte
La película de Netflix centra su historia en Lord Doyle (Colin Farrell), un apostador que se la pasa derrochando su dinero y vida en los casinos de Macao. Consumido por las deudas y sin poder salir de las bebidas alcohólicas, aparece en escena Dao Ming (Fala Chen), una mujer que trabaja en el casino, conoce muchos secretos y le tira un salvavidas a Lord Doyle. Sin embargo, la investigadora Cynthia Blithe sigue de cerca los pasos de Lord.
Reparto de Maldita suerte, película de Netflix
- Colin Farrell (Lord Doyle)
- Fala Chen (Dao Ming)
- Tilda Swinton (Cynthia Blithe)
- Deanie Ip (abuela)
- Alex Jennings (Adrian Lippett)
Tráiler de Maldita suerte, película de Netflix
Dónde ver la película Maldita suerte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.
- España: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.