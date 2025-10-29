Netflix y un estreno de lujo: Colin Farrell protagoniza una película que arrasa en el mundo

Basada en la novela La balada de un pequeño jugador de Lawrence Osborne, publicada en 2014, este thriller psicológico comenzó a arrasar en reproducciones y hoy por hoy es una de las mejores películas de drama y suspenso estrenada en los últimos tiempos.

El estreno oficial de la película Maldita suerte en la plataforma, fue este miércoles 29 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 44 minutos.

netflix-colin-farrell-pelicula-maldita-suerte-estreno Colin Farrell interpreta a un jugador empedernido en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Maldita suerte

La película de Netflix centra su historia en Lord Doyle (Colin Farrell), un apostador que se la pasa derrochando su dinero y vida en los casinos de Macao. Consumido por las deudas y sin poder salir de las bebidas alcohólicas, aparece en escena Dao Ming (Fala Chen), una mujer que trabaja en el casino, conoce muchos secretos y le tira un salvavidas a Lord Doyle. Sin embargo, la investigadora Cynthia Blithe sigue de cerca los pasos de Lord.

netflix-colin-farrell-pelicula-maldita-suerte-estreno-2025 La película de Netflix es un éxito mundial y promete llegar a lo más alto del ranking.

Reparto de Maldita suerte, película de Netflix

Colin Farrell (Lord Doyle)

Fala Chen (Dao Ming)

Tilda Swinton (Cynthia Blithe)

Deanie Ip (abuela)

Alex Jennings (Adrian Lippett)

Tráiler de Maldita suerte, película de Netflix

Embed - Maldita suerte | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Maldita suerte, según la zona geográfica