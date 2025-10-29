Inicio Series y películas Netflix
Netflix y un estreno de lujo: Colin Farrell protagoniza una película que arrasa en el mundo

El thriller de Colin Farrell recién estrenado y que promete dominar las reproducciones de Netflix, arrasa entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El actor Colin Farrell se luce en el papel de Lord Doyle en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix está dispuesta a cerrar el mes de octubre con muy buenos estrenos de series y películas. Y por lo pronto, acaba de realizar un estreno que promete llegar a lo más alto del ranking y es especial para romper la semana prendido a la pantalla.

La película en cuestión es Maldita suerte, una producción británica de 2025 que está protagonizada por Colin Farrell y arrasa con un reparto escueto, pero sumamente efectivo.

Dirigida por Edward Berger y escrita Rowan Joffé, los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de un hombre que vive en Macao. Es un jugador compulsivo que está lleno de deudas y huye de su pasado.

Basada en la novela La balada de un pequeño jugador de Lawrence Osborne, publicada en 2014, este thriller psicológico comenzó a arrasar en reproducciones y hoy por hoy es una de las mejores películas de drama y suspenso estrenada en los últimos tiempos.

El estreno oficial de la película Maldita suerte en la plataforma, fue este miércoles 29 de octubre de 2025, con una duración de 1 hora y 44 minutos.

Colin Farrell interpreta a un jugador empedernido en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Maldita suerte

La película de Netflix centra su historia en Lord Doyle (Colin Farrell), un apostador que se la pasa derrochando su dinero y vida en los casinos de Macao. Consumido por las deudas y sin poder salir de las bebidas alcohólicas, aparece en escena Dao Ming (Fala Chen), una mujer que trabaja en el casino, conoce muchos secretos y le tira un salvavidas a Lord Doyle. Sin embargo, la investigadora Cynthia Blithe sigue de cerca los pasos de Lord.

La película de Netflix es un éxito mundial y promete llegar a lo más alto del ranking.

Reparto de Maldita suerte, película de Netflix

  • Colin Farrell (Lord Doyle)
  • Fala Chen (Dao Ming)
  • Tilda Swinton (Cynthia Blithe)
  • Deanie Ip (abuela)
  • Alex Jennings (Adrian Lippett)

Tráiler de Maldita suerte, película de Netflix

Dónde ver la película Maldita suerte, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.
  • España: la película Maldita suerte se puede ver en Netflix.

