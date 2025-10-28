Netflix tiene el thriller más adictivo de 2025: vivirás momentos de tensión y suspenso hasta el final

netflix-la-mujer-del-camarote-10-serie La mujer del camarote 10 es una película recién agregada a Netflix que está protagonizada por Keira Knightley.

Para el sitio Screen Rant, La mujer del camarote 10 es “un intrigante misterio psicológico que va directo al grano, dejando atrás los adornos para contar una historia tensa y atractiva”.

Netflix: de qué trata la película La mujer del camarote 10

La sinopsis oficial de la película La mujer del camarote 10 versa: “A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad”.

La película de Netflix sigue a Laura Blacklock (Keira Knightley), una mujer que toma la decisión de viajar en un yate de lujo, en donde logra divisar como alguien tira a otra persona por la borda. La periodista, que cree haber sido testigo de un asesinato, no cuenta con el respaldo de sus compañeros de viaje, que intentan convencerla de que no fue real lo que vio. Sin embargo, ella está dispuesta a arriesgar hasta su vida al investigar por su cuenta y descubrir la verdad.

Netflix: tráiler de la película La mujer del camarote 10

Embed - La mujer del camarote 10 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La mujer del camarote 10, película de Netflix

Keira Knightley (Laura “Lo” Blacklock)

Guy Pearce (Richard Bullmer)

Arte Malik (Robert Metha)

Gugu Mbatha-Raw (Laura BlackLock)

Kaya Scodelario (Grace)

Daniel Ings (Adam)

Hannah Waddingham (Heidi)

David Ajala (Ben)

Dónde ver la película La mujer del camarote 10, según la zona geográfica