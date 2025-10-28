La plataforma de series y películas de Netflix está arrasando con sus nuevos estrenos y tiene a los suscriptores pegados a la pantalla. El 10 de octubre de 2025, el gigante de la N roja lanzó una destacada producción de drama, misterio y suspenso protagonizada por Keira Knightley.
Netflix tiene el thriller más adictivo de 2025: vivirás momentos de tensión y suspenso hasta el final
Keira Knightley es la protagonista de este drama de suspenso de Netflix que arrasa entre las series y películas más vistas de 2025
Dirigida por Simon Stone, la película La mujer del camarote 10 está basada en la novela el mismo nombre de Ruth Ware, publicada en 2016. En este thriller prisológico, una periodista (Keira Knightley) desvela un siniestro misterio a bordo de un lujoso yate.
La mujer del camarote 10 tiene una duración de 1 hora y 32 minutos y para la crítica es “un misterio elegante, atmosférico y ligeramente superficial, que tiene un aspecto magnífico y termina limpiamente, aunque te haga replantearte ese crucero de lujo que quieres hacer” (Collider).
Para el sitio Screen Rant, La mujer del camarote 10 es “un intrigante misterio psicológico que va directo al grano, dejando atrás los adornos para contar una historia tensa y atractiva”.
Netflix: de qué trata la película La mujer del camarote 10
La sinopsis oficial de la película La mujer del camarote 10 versa: “A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad”.
La película de Netflix sigue a Laura Blacklock (Keira Knightley), una mujer que toma la decisión de viajar en un yate de lujo, en donde logra divisar como alguien tira a otra persona por la borda. La periodista, que cree haber sido testigo de un asesinato, no cuenta con el respaldo de sus compañeros de viaje, que intentan convencerla de que no fue real lo que vio. Sin embargo, ella está dispuesta a arriesgar hasta su vida al investigar por su cuenta y descubrir la verdad.
Netflix: tráiler de la película La mujer del camarote 10
Reparto de La mujer del camarote 10, película de Netflix
- Keira Knightley (Laura “Lo” Blacklock)
- Guy Pearce (Richard Bullmer)
- Arte Malik (Robert Metha)
- Gugu Mbatha-Raw (Laura BlackLock)
- Kaya Scodelario (Grace)
- Daniel Ings (Adam)
- Hannah Waddingham (Heidi)
- David Ajala (Ben)
Dónde ver la película La mujer del camarote 10, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La mujer del camarote 10 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La mujer del camarote 10 se puede ver en Netflix.
- España: la película La mujer del camarote 10 se puede ver en Netflix.