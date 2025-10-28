Fútbol argentino: la AFA aumentó las entradas populares en todas las categorías

Por ejemplo, los clubes mendocinos Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, Club Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima y Atlético Club San Martín -por mencionar algunos- utilizan Access Fan y generalmente por ese sistema se pueden adquirir los tickets.

La Mesa Directiva, que fue comandada por el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, aprobó el cuadro tarifario que alcanza a Primera, Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y futsal.

Los nuevos precios de las entradas populares del fútbol argentino

La General, que es conocida como la “popular”, de Primera División pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

Mientras que en la segunda categoría del fútbol local, la General aumenta de 18.500 a 24.000 pesos. En Primera B, el valor se fija en 20.000 pesos. Tanto en Primera C como en el fútbol femenino, la entrada General queda en 18.000 pesos. El futsal registra un precio de 11.000 pesos para el acceso más económico.

Los valores de las populares que dio la AFA