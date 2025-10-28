Ex campeón del mundo que calificó a Lionel Messi de autista ahora confirmó el destino de Vinicius Júnior

Christophe Dugarry salió campeón del mundo en Francia 1998 junto a Zinedine Zidane y Thierry Henry mientras que defendiendo los colores de su selección también se consagró en la Copa Confederaciones. Sin embargo, más allá de sus estadísticas positivas, el delantero también es noticia por lo que expresa fuera de las canchas y una de sus víctimas fueLionel Messi.
El ex jugador francés encendió la polémica porque tildó al astro argentino de "autista", pero luego tuvo que salir a pedir disculpas; y ahora salió a hablar sobre el comportamiento de Vinicius Júnior mientras que reveló qué sucederá sobre su futuro.
¿Qué dijo Dugarry sobre Lionel Messi?
En 2020 Lionel Messi compartía la delantera del Barcelona con Antoine Griezmann, pero el francés no estaba pasando un buen momento deportivo por lo que el ex jugador declaró: "¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle 'cojones' en algún momento".
Christophe Dugarry aseguró que Griezmann debe "darle un tartazo en la cara" porque "hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi" y que el francés había perdido la confianza y sus actuaciones no son buenas".
"Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema", explicó.
Un día después de las polémicas declaraciones, el francés tuvo que pedir disculpas: "En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastorno autista, esa no fue mi intención. Me disculpo con cualquiera que pueda haber ofendido".
Además de criticar a Lionel Messi, apuntó contra Vinicius Júnior
El ex jugador francés analizó: "Me encantó el partido de Mbappé, tanto su actitud como su comportamiento. A diferencia de Vinicius, que es insoportable. Siempre está lloriqueando contra el árbitro, contra los adversarios. Arenga al público como en la arena. Y ahí insulta a su entrenador".
Y continuó criticando al delantero brasileño: "Vete, tus actuaciones no están a la altura. Me irrita, llora todo el tiempo, siempre reclama algo. Está muy lejos de su nivel de las últimas temporadas. Debe cuestionarse. Es un futuro Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Debe mostrar otra cosa si quiere estar al nivel".
Y de paso también la ligó Lamine Yamal por su actuación en el derbi: "Estuvo por debajo de lo normal, puede pasar, tiene 18 años, es joven. Se dispersa, se pavonea antes del partido".
"Yamal ha estado mal. Solo juega hacia atrás, no ha estado a la altura de las circunstancias. Me ha parecido cansado", concluyó el polémico ex jugador francés.