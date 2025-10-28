Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Sumido en polémicas

Ex campeón del mundo que calificó a Lionel Messi de autista ahora confirmó el destino de Vinicius Júnior

En una de los escándalos más importantes del último tiempo, el ex jugador francés apuntó contra Lionel Messi y ahora hizo lo mismo con Vinicius Júnior

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ex jugador francés que había apuntado contra Lionel Messi ahora cargó contra el brasileño.

Ex jugador francés que había apuntado contra Lionel Messi ahora cargó contra el brasileño.

Christophe Dugarry salió campeón del mundo en Francia 1998 junto a Zinedine Zidane y Thierry Henry mientras que defendiendo los colores de su selección también se consagró en la Copa Confederaciones. Sin embargo, más allá de sus estadísticas positivas, el delantero también es noticia por lo que expresa fuera de las canchas y una de sus víctimas fue Lionel Messi.

Christophe Dugarry
Christophe Dugarry salió campeón del mundo al igual que Lionel Messi.

Christophe Dugarry salió campeón del mundo al igual que Lionel Messi.

El ex jugador francés encendió la polémica porque tildó al astro argentino de "autista", pero luego tuvo que salir a pedir disculpas; y ahora salió a hablar sobre el comportamiento de Vinicius Júnior mientras que reveló qué sucederá sobre su futuro.

Christophe Dugarry
En Christophe Dugarry en 2020 se había referido a Lionel Messi en términos despectivos.

En Christophe Dugarry en 2020 se había referido a Lionel Messi en términos despectivos.

¿Qué dijo Dugarry sobre Lionel Messi?

En 2020 Lionel Messi compartía la delantera del Barcelona con Antoine Griezmann, pero el francés no estaba pasando un buen momento deportivo por lo que el ex jugador declaró: "¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle 'cojones' en algún momento".

Christophe Dugarry aseguró que Griezmann debe "darle un tartazo en la cara" porque "hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi" y que el francés había perdido la confianza y sus actuaciones no son buenas".

"Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema", explicó.

Un día después de las polémicas declaraciones, el francés tuvo que pedir disculpas: "En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastorno autista, esa no fue mi intención. Me disculpo con cualquiera que pueda haber ofendido".

Vinicius - Messi
En 2020 le tocó a Lionel Messi; en 2025 a Vinicius Júniors.

En 2020 le tocó a Lionel Messi; en 2025 a Vinicius Júniors.

Además de criticar a Lionel Messi, apuntó contra Vinicius Júnior

Fiel a su estilo, Christophe Dugarry decidió referirse a la situación vivida por Vinicius en el partido que Real Madrid le ganó al Barcelona por 2 a 1 y donde se quejó efusivamente tras ser sustituido por Xabi Alonso y, luego del partido, fue a buscar a Lamine Yamal para pelear.

El ex jugador francés analizó: "Me encantó el partido de Mbappé, tanto su actitud como su comportamiento. A diferencia de Vinicius, que es insoportable. Siempre está lloriqueando contra el árbitro, contra los adversarios. Arenga al público como en la arena. Y ahí insulta a su entrenador".

Puedes estar decepcionado, pero esto va demasiado lejos. Puedes estar decepcionado, pero esto va demasiado lejos.

Y continuó criticando al delantero brasileño: "Vete, tus actuaciones no están a la altura. Me irrita, llora todo el tiempo, siempre reclama algo. Está muy lejos de su nivel de las últimas temporadas. Debe cuestionarse. Es un futuro Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Debe mostrar otra cosa si quiere estar al nivel".

Florentino Pérez lo venderá. Florentino Pérez lo venderá.

Y de paso también la ligó Lamine Yamal por su actuación en el derbi: "Estuvo por debajo de lo normal, puede pasar, tiene 18 años, es joven. Se dispersa, se pavonea antes del partido".

"Yamal ha estado mal. Solo juega hacia atrás, no ha estado a la altura de las circunstancias. Me ha parecido cansado", concluyó el polémico ex jugador francés.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas