Ex campeón del mundo que calificó a Lionel Messi de autista ahora confirmó el destino de Vinicius Júnior

Christophe Dugarry aseguró que Griezmann debe "darle un tartazo en la cara" porque "hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi" y que el francés había perdido la confianza y sus actuaciones no son buenas".

"Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema", explicó.

Un día después de las polémicas declaraciones, el francés tuvo que pedir disculpas: "En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastorno autista, esa no fue mi intención. Me disculpo con cualquiera que pueda haber ofendido".

Vinicius - Messi En 2020 le tocó a Lionel Messi; en 2025 a Vinicius Júniors.

Además de criticar a Lionel Messi, apuntó contra Vinicius Júnior

Fiel a su estilo, Christophe Dugarry decidió referirse a la situación vivida por Vinicius en el partido que Real Madrid le ganó al Barcelona por 2 a 1 y donde se quejó efusivamente tras ser sustituido por Xabi Alonso y, luego del partido, fue a buscar a Lamine Yamal para pelear.

El ex jugador francés analizó: "Me encantó el partido de Mbappé, tanto su actitud como su comportamiento. A diferencia de Vinicius, que es insoportable. Siempre está lloriqueando contra el árbitro, contra los adversarios. Arenga al público como en la arena. Y ahí insulta a su entrenador".

Puedes estar decepcionado, pero esto va demasiado lejos. Puedes estar decepcionado, pero esto va demasiado lejos.

Y continuó criticando al delantero brasileño: "Vete, tus actuaciones no están a la altura. Me irrita, llora todo el tiempo, siempre reclama algo. Está muy lejos de su nivel de las últimas temporadas. Debe cuestionarse. Es un futuro Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Debe mostrar otra cosa si quiere estar al nivel".

Florentino Pérez lo venderá. Florentino Pérez lo venderá.

Y de paso también la ligó Lamine Yamal por su actuación en el derbi: "Estuvo por debajo de lo normal, puede pasar, tiene 18 años, es joven. Se dispersa, se pavonea antes del partido".

"Yamal ha estado mal. Solo juega hacia atrás, no ha estado a la altura de las circunstancias. Me ha parecido cansado", concluyó el polémico ex jugador francés.