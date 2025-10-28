Inicio Ovación Diego Tonetto
Caudillo azul

Diego Tonetto: "Ganarle a River Plate no fue un batacazo"

Post victoria y clasificación a la gran final de Copa Argentina, Diego Tonetto confesó la confianza puertas para adentro. La Lepra, su lugar en el mundo: "Estoy donde quiero estar"

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Diego Tonetto pasó por Canal 7 y habló de todo.

La sonrisa de oreja a oreja y la confianza por las nubes. Con esos atributos, más la humildad que lo caracteriza, pasó Diego Tonetto por los estudios de Canal 7, invitado al programa Ovación TV. El referente de Independiente Rivadavia habló del gran presente de la Lepra y tocó varios temas en un momento especial.

"Una confesión: lo que todos decían de nosotros y de River Plate sobre el partido, puertas para adentro no lo sentíamos así. No fue un batacazo ganarles porque la confianza siempre la tuvimos", dijo Diego Tonetto sobre un triunfo que metió a la Lepra en la gran definición de la Copa Argentina.

tonetto 1
Diego Tonetto y la emoción de lograr el pase a la final.

De arranque, Diego Tonetto sintió que Independiente Rivadavia estaba en partido y así lo sintió con las reacciones de Marcelo Gallardo: "No nos dominaban, tenían la posesión pero sin inquietarnos. Por eso noté que Marcelo Gallardo estaba medio tenso, como ofuscado por como jugaba su equipo. En los penales, yo estaba seguro porque Centu siempre responde".

Con los pies sobre la tierra, tanto el referente como el resto del plantel de Independiente Rivadavia son conscientes que queda un paso más: "Lo tenemos muy claro, queda la gran final contra Argentinos Juniors y queremos hacer historia en el club logrando un título muy esperado".

Los elogios de Diego Tonetto para Alfredo Berti

Pese a no haber no ha tenido mucho rodaje en la temporada, Diego Tonetto no dudó ni un segundo en ponderar al entrenador: "Todos sabemos lo que significa Alfredo Berti, lo que ha hecho para el club. Para momentos así es el ideal, no solo por lo futbolístico o lo táctico, sino también por lo claro que es para la motivación y la parte anímica".

Su amor por Independiente Rivadavia

Si bien no nació futbolísticamente en la Lepra, Diego Tonetto se enamoró hasta convertirse en un referente: "Estoy en el lugar que siempre quise estar, en el equipo más grande de Mendoza, con el respeto de todos. Pasamos momentos difíciles, de lunes a viernes llenos de problemas, pero todo se olvidaba cuando entrabas al Bautista Gargantini. La gente y lo que genera te hace enamorarte como me pasó a mí".

Los números de Diego Tonetto en Independiente Rivadavia

  • 93 partidos jugadores
  • 2 ciclos
  • 1 gol (Atlético Tucumán)
  • 1 asistencia
  • 1 título (Primera Nacional 2023)

