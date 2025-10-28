Diego Tonetto: "Ganarle a River Plate no fue un batacazo"

Con los pies sobre la tierra, tanto el referente como el resto del plantel de Independiente Rivadavia son conscientes que queda un paso más: "Lo tenemos muy claro, queda la gran final contra Argentinos Juniors y queremos hacer historia en el club logrando un título muy esperado".

Los elogios de Diego Tonetto para Alfredo Berti

Pese a no haber no ha tenido mucho rodaje en la temporada, Diego Tonetto no dudó ni un segundo en ponderar al entrenador: "Todos sabemos lo que significa Alfredo Berti, lo que ha hecho para el club. Para momentos así es el ideal, no solo por lo futbolístico o lo táctico, sino también por lo claro que es para la motivación y la parte anímica".

Su amor por Independiente Rivadavia

Si bien no nació futbolísticamente en la Lepra, Diego Tonetto se enamoró hasta convertirse en un referente: "Estoy en el lugar que siempre quise estar, en el equipo más grande de Mendoza, con el respeto de todos. Pasamos momentos difíciles, de lunes a viernes llenos de problemas, pero todo se olvidaba cuando entrabas al Bautista Gargantini. La gente y lo que genera te hace enamorarte como me pasó a mí".

Los números de Diego Tonetto en Independiente Rivadavia