Orgullo mendocino: Eusebio Guiñazú es nuevo entrenador de Los Pumitas

La Unión Argentina de Rugby designó a Eusebio Guiñazú como nuevo entrenador asistente de Los Pumitas, en reemplazo de del cordobés Galo Álvarez Quiñonez, quien está al mando de los forwards de Dogos XV.
En un año sumamente exigente con el Rugby Championship y el Mundial M20, el staff técnico del seleccionado juvenil quedó conformado por Nicolás Fernández Miranda, Carlos Mohapp y el mendocino Guiñazú.
Respecto a su cargo, Eusebio se mostró muy entusiasmado: “En primer lugar, tengo muchísima felicidad por volver a un lugar que ha formado parte de mi vida durante toda mi carrera; tanto como jugador como también entrenador", dijo el rugbier formado en el Mendoza RC quien formó parte como jugador de Los Pumitas M19 entre 1999 y 2001 y M21 en 2002 y 2003.
"Estoy súper agradecido y contento de sumarme a este proceso que viene haciendo específicamente el equipo que lidera Nico (Fernández Miranda) con el M20 pero también a este proceso de desarrollo que hace la Unión Argentina de Rugby. Buscaré integrarme lo más rápido posible y agregar valor en lo que a mi me corresponda. Así que realmente muy feliz por sumarme a algo que está dando muy buenos resultados", agregó el ex primera línea.
Además, Guiñazú agregó: “Me sumo a un staff consolidado que viene trabajando juntos hace un año y mi desafío será con los forwards. La primera premisa es continuar con algo que viene funcionando muy bien hace unos años, que es la revalorización del scrum. Volver a poner en valor nuestra formación madre y con todas las otras cosas del juego de forwards por supuesto que vienen de la mano con el scrum, como es la obtención general y el juego específico con line y maul”.
