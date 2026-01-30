Orgullo mendocino: Eusebio Guiñazú es nuevo entrenador de Los Pumitas

"Estoy súper agradecido y contento de sumarme a este proceso que viene haciendo específicamente el equipo que lidera Nico (Fernández Miranda) con el M20 pero también a este proceso de desarrollo que hace la Unión Argentina de Rugby. Buscaré integrarme lo más rápido posible y agregar valor en lo que a mi me corresponda. Así que realmente muy feliz por sumarme a algo que está dando muy buenos resultados", agregó el ex primera línea.

Además, Guiñazú agregó: “Me sumo a un staff consolidado que viene trabajando juntos hace un año y mi desafío será con los forwards. La primera premisa es continuar con algo que viene funcionando muy bien hace unos años, que es la revalorización del scrum. Volver a poner en valor nuestra formación madre y con todas las otras cosas del juego de forwards por supuesto que vienen de la mano con el scrum, como es la obtención general y el juego específico con line y maul”.

El tercer mendocino que dirige a Los Pumitas

El primer mendocino en dirigir a Los Pumitas fue Carlos LupÍn Lizarraga en 1993 y 1994.

Luego, Eduardo Lali Viazzo dirigió al seleccionado nacional juvenil M21 en 2005 y 2006

Los grupos del Mundial M20 2026 que se jugará en Georgia

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture de Los Pumitas

Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)*

Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)*

Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*

*Los horarios están con la hora local.