¿Te llegó el mail? Prepagas comenzaron a alertar sobre los "cambios importantes" del calendario de vacunación

vacunacion bebes sarampion La segunda dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas se adelantó y ahora hay que ponerla antes del año y medio del niño.

La distribución de las nuevas dosis comenzó la última semana de diciembre. Se trata de vacunas que "previenen enfermedades infecciosas y protegen a las personas y a la comunidad", dijeron desde Salud.

Nuevas vacunas obligatorias con el nuevo calendario de vacunación

El primero de los cambios consiste en el adelanto de la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas: “A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplica entre los 15 y 18 meses, ¡no más a los 5 años!”, advirtió la prepaga.

La primera dosis seguirá aplicándose a los 12 meses.

vacunacion swiss medical niña Hasta el año pasado, la primera dosis de la Triple Viral se daba al año y la segunda a los 5. A partir del 2026, cambió el Calendario de Vacunación.

“Este cambio busca proteger antes y mejor, especialmente porque estos virus volvieron a circular en la región”, señala el comunicado de Swiss Medical que llegó a los afiliados.

El otro de los cambios se trata de una incorporación: la nueva vacuna para embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

“A partir del 12 de enero de 2026, las embarazadas entre las 32 y 36 semanas podrán recibir la vacuna contra VSR. Este cambio ayuda a proteger a los bebés recién nacidos de una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía”.

Vacunas por prepaga o gratis en los centros de vacunación estatal

La jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, reforzó en diálogo con radio Nihuil que "la primera dosis se debe colocar a los 12 meses y la segunda entre los 15 y los 18 meses", asegurando una protección temprana y de por vida, comparable a la de vacunas como la de la fiebre amarilla o la varicela.

calendario de vacunacion

Esta actualización del calendario de vacunación beneficia a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Por su parte, los menores nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 mantienen el esquema vigente con la segunda dosis a los 5 años de edad.

Todas las dosis también están disponibles en vacunatorios centrales, hospitales y centros de salud de manera gratuita.