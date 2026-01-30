Prepagas como Swiss Medical comenzaron a notificar a sus afiliados de los cambios que el Ministerio de Salud de la Nación implementó en el calendario de vacunación.
¿Te llegó el mail? Prepagas comenzaron a alertar sobre los "cambios importantes" del calendario de vacunación
Los cambios en el Calendario Nacional de Vacunación se implementaron desde enero para anticipar la protección contra virus que volvieron a circular en Argentina
Se trata de dos variantes importantes que se implementaron a partir del 1 de enero de 2026 y que son de carácter obligatorio.
“Asegurate de que tus hijos e hijas tengan sus vacunas al día. Desde el 1 de enero de 2026, entra en vigencia el nuevo Calendario Nacional de Vacunación”, alertó Swiss Medical, vía correo electrónico.
La distribución de las nuevas dosis comenzó la última semana de diciembre. Se trata de vacunas que "previenen enfermedades infecciosas y protegen a las personas y a la comunidad", dijeron desde Salud.
Nuevas vacunas obligatorias con el nuevo calendario de vacunación
El primero de los cambios consiste en el adelanto de la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas: “A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplica entre los 15 y 18 meses, ¡no más a los 5 años!”, advirtió la prepaga.
La primera dosis seguirá aplicándose a los 12 meses.
“Este cambio busca proteger antes y mejor, especialmente porque estos virus volvieron a circular en la región”, señala el comunicado de Swiss Medical que llegó a los afiliados.
El otro de los cambios se trata de una incorporación: la nueva vacuna para embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
“A partir del 12 de enero de 2026, las embarazadas entre las 32 y 36 semanas podrán recibir la vacuna contra VSR. Este cambio ayuda a proteger a los bebés recién nacidos de una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía”.
Vacunas por prepaga o gratis en los centros de vacunación estatal
La jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, reforzó en diálogo con radio Nihuil que "la primera dosis se debe colocar a los 12 meses y la segunda entre los 15 y los 18 meses", asegurando una protección temprana y de por vida, comparable a la de vacunas como la de la fiebre amarilla o la varicela.
Esta actualización del calendario de vacunación beneficia a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Por su parte, los menores nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 mantienen el esquema vigente con la segunda dosis a los 5 años de edad.
Todas las dosis también están disponibles en vacunatorios centrales, hospitales y centros de salud de manera gratuita.