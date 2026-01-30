Legendario: a sus 38 años, Djokovic venció a Sinner en una ardua batalla y se metió en la final del Abierto de Australia

Luego de cuatro horas de partido, Novak Djokovic avanzó a la final del Abierto de Australia tras vencer a Jannik Sinner, número 2 del mundo y quince años menor que él. En la Rod Laver Arena, dos iluminados del deporte dieron una gran batalla que terminó en favor del serbio por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

Djokovic está en la final del Abierto de Australia

El serbio jugará su décimo primera final en la superficie de Melbourne donde ya levantó el trofeo en diez ocasiones. En la instancia definitoria se medirá nada más ni nada menos que ante el número uno del mundo, Carlos Alcaraz. El español también viene de lograr una gran gesta al imponerse a Alexander Zverev en semifinales en lo que fue el tercer partido más largo de la historia del Abierto de Australia.