Un estudio revela qué dieta podría frenar el deterioro cognitivo

Los investigadores recuerdan que este patrón de alimentación no solo beneficia al corazón y al metabolismo, sino que en los últimos años ha mostrado un potencial impacto en la preservación de funciones cognitivas esenciales: memoria, aprendizaje, lenguaje y toma de decisiones.

A medida que pasan los años, estas capacidades pueden deteriorarse de forma progresiva, y en algunos casos acelerar hacia cuadros más graves como la demencia. Por eso, identificar factores del estilo de vida que ayuden a frenar ese declive es una prioridad global en el estudio del envejecimiento saludable.

Cómo la dieta mediterránea influye en la microbiota intestinal

El estudio siguió durante seis años a 746 personas de ambos sexos, con una media de 65 años, todas integrantes del Estudio PREDIMED-PLUS, una de las cohortes nutricionales más grandes de España.

Los resultados fueron claros: quienes mantenían una mayor adherencia a la dieta mediterránea mostraban una microbiota intestinal más favorable y una evolución cognitiva más positiva con el paso del tiempo.

Uno de los aportes más innovadores fue la identificación de una “huella microbiana” asociada a este tipo de alimentación. A partir del análisis de bacterias intestinales vinculadas a la dieta mediterránea, los científicos lograron definir un biomarcador capaz de ofrecer una nueva forma de monitorear la salud.

Esta firma microbiana se relaciona con un deterioro cognitivo más lento y aporta pistas sobre el llamado “eje intestino-cerebro”, el sistema de comunicación bidireccional mediante el cual los microorganismos intestinales influyen en el funcionamiento cerebral.

En un mundo que envejece rápido, la evidencia vuelve a recordarnos que la alimentación saludable no es solo una cuestión estética o metabólica: también puede ser una herramienta para sostener la autonomía y la calidad de vida. La ciencia no promete milagros, pero sí muestra caminos posibles.