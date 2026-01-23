Recetas con bananas maduras para sumar a la dieta: 3 postres saludables para bajar de peso

Incorporar bananas maduras a la alimentación diaria es una forma simple y deliciosa de acompañar una dieta orientada a bajar de peso sin resignar sabor. Gracias a su dulzor natural, permiten preparar recetas saludables sin agregar azúcar refinada.
Además de ser versátiles, los postres con bananas aportan nutrientes esenciales que ayudan a mantener una alimentación equilibrada. Su combinación de fibra y minerales las convierte en una excelente opción para sumar energía y saciedad de manera natural.
Según un artículo del sitio USDA FoodData Central, las bananas son ricas en potasio, un mineral clave para regular la presión arterial y favorecer la salud cardiovascular, especialmente importante en planes de alimentación saludables.
También aportan fibra dietética, que mejora la digestión y prolonga la sensación de saciedad, ayudando a evitar picoteos entre comidas. A esto se suman vitaminas como la B6 y antioxidantes que colaboran con el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema inmunológico.
Recetas con bananas maduras: brownie saludable
Ingredientes:
- 1 huevo
- 2 cdas. de cacao amargo en polvo
- 1 sobre de stevia
- 1 banana madura pisada
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- Nueces picadas (opcional)
Procedimiento:
- Primero, pisa la banana con un tenedor hasta formar un puré.
- Luego, en un bol apto para microondas, mezcla un huevo con la banana, el cacao amargo, el polvo de hornear y la stevia.
- Mezcla bien todos los ingredientes y agrega las nueces picadas.
- Cocina el brownie saludable en el microondas durante 4 minutos o hasta que quede esponjoso y húmedo.
Receta de galletas de avena y banana
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 1 taza de avena en hojuelas
- 2 cdas. de mantequilla de maní o almendra
- 1/4 de taza de nueces picadas
- 1 cdta. de canela en polvo
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla
- 2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)
Procedimiento:
Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso.
- A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien.
- Si quieres darle un toque extra a las galletas, agrega chispas de chocolate 70% cacao.
- Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara.
- Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.
Budín de banana y avena para incluir en la dieta
Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.
Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 2 huevos
- 100 cc. de aceite
- 50 g de azúcar o miel (puede ser edulcorante o estevia)
- 150 g de premezcla o harina de avena pura
- 1 cda. de polvo de hornear sin gluten
- 2 bananas medianas maduraa
- Esencia de vainilla
Procedimiento:
Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bol, bate los huevos con el azúcar hasta integrar. Recuerda que puedes reemplazar por el endulzante que desees, como miel o estevia.
- A continuación, pisa las bananas hasta convertirlas en puré y agrégalas a la preparación anterior junto con el aceite.
- Luego, agrega el polvo de hornear, la premezcla sin gluten o harina de avena y la esencia de vainilla. Integra con movimientos envolventes.
- Para terminar, pasa la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina el budín de banana en el horno a temperatura media por 40 minutos. Pasado ese tiempo, desmolda y sirve.
- Opcional: antes de cocinar el budín, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate dentro de la preparación o en la superficie.