Inicio Recetas Bananas
Riquísimas

Recetas con bananas maduras para sumar a la dieta: 3 postres saludables para bajar de peso

Te dejamos tres recetas con bananas maduras ideales para incluir en la dieta. Son postres saludables, fáciles y nutritivos que ayudan a bajar de peso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las recetas con bananas maduras son ideales para incorporar postres saludables en la dieta.

Las recetas con bananas maduras son ideales para incorporar postres saludables en la dieta.

Incorporar bananas maduras a la alimentación diaria es una forma simple y deliciosa de acompañar una dieta orientada a bajar de peso sin resignar sabor. Gracias a su dulzor natural, permiten preparar recetas saludables sin agregar azúcar refinada.

Además de ser versátiles, los postres con bananas aportan nutrientes esenciales que ayudan a mantener una alimentación equilibrada. Su combinación de fibra y minerales las convierte en una excelente opción para sumar energía y saciedad de manera natural.

Según un artículo del sitio USDA FoodData Central, las bananas son ricas en potasio, un mineral clave para regular la presión arterial y favorecer la salud cardiovascular, especialmente importante en planes de alimentación saludables.

banana madura

También aportan fibra dietética, que mejora la digestión y prolonga la sensación de saciedad, ayudando a evitar picoteos entre comidas. A esto se suman vitaminas como la B6 y antioxidantes que colaboran con el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Recetas con bananas maduras: brownie saludable

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 2 cdas. de cacao amargo en polvo
  • 1 sobre de stevia
  • 1 banana madura pisada
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • Nueces picadas (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, pisa la banana con un tenedor hasta formar un puré.
  2. Luego, en un bol apto para microondas, mezcla un huevo con la banana, el cacao amargo, el polvo de hornear y la stevia.
  3. Mezcla bien todos los ingredientes y agrega las nueces picadas.
  4. Cocina el brownie saludable en el microondas durante 4 minutos o hasta que quede esponjoso y húmedo.
Brownie-1.jpg

Receta de galletas de avena y banana

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 2 cdas. de mantequilla de maní o almendra
  • 1/4 de taza de nueces picadas
  • 1 cdta. de canela en polvo
  • 1/2 cdta. de esencia de vainilla
  • 2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)

Procedimiento:

Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.

Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso.
  2. A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien.
  3. Si quieres darle un toque extra a las galletas, agrega chispas de chocolate 70% cacao.
  4. Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara.
  5. Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.
galletas-avena-banana

Budín de banana y avena para incluir en la dieta

Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.

Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 100 cc. de aceite
  • 50 g de azúcar o miel (puede ser edulcorante o estevia)
  • 150 g de premezcla o harina de avena pura
  • 1 cda. de polvo de hornear sin gluten
  • 2 bananas medianas maduraa
  • Esencia de vainilla

Procedimiento:

Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bol, bate los huevos con el azúcar hasta integrar. Recuerda que puedes reemplazar por el endulzante que desees, como miel o estevia.
  2. A continuación, pisa las bananas hasta convertirlas en puré y agrégalas a la preparación anterior junto con el aceite.
  3. Luego, agrega el polvo de hornear, la premezcla sin gluten o harina de avena y la esencia de vainilla. Integra con movimientos envolventes.
  4. Para terminar, pasa la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina el budín de banana en el horno a temperatura media por 40 minutos. Pasado ese tiempo, desmolda y sirve.
  5. Opcional: antes de cocinar el budín, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate dentro de la preparación o en la superficie.
budin de banana sin gluten

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar