Recetas con bananas maduras para sumar a la dieta: 3 postres saludables para bajar de peso

banana madura

También aportan fibra dietética, que mejora la digestión y prolonga la sensación de saciedad, ayudando a evitar picoteos entre comidas. A esto se suman vitaminas como la B6 y antioxidantes que colaboran con el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Recetas con bananas maduras: brownie saludable

Ingredientes:

1 huevo

2 cdas. de cacao amargo en polvo

1 sobre de stevia

1 banana madura pisada

1/2 cdta. de polvo de hornear

Nueces picadas (opcional)

Procedimiento:

Primero, pisa la banana con un tenedor hasta formar un puré. Luego, en un bol apto para microondas, mezcla un huevo con la banana, el cacao amargo, el polvo de hornear y la stevia. Mezcla bien todos los ingredientes y agrega las nueces picadas. Cocina el brownie saludable en el microondas durante 4 minutos o hasta que quede esponjoso y húmedo.

Brownie-1.jpg

Receta de galletas de avena y banana

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 taza de avena en hojuelas

2 cdas. de mantequilla de maní o almendra

1/4 de taza de nueces picadas

1 cdta. de canela en polvo

1/2 cdta. de esencia de vainilla

2 cdas. de chispas de chocolate 70% cacao (opcional)

Procedimiento:

Antes de comenzar a preparar la receta de galletas caseras, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción.

Ahora sí, sigue los pasos:

Primero, machaca las bananas en un bol hasta obtener un puré suave y cremoso. A continuación, agrega la avena, la pasta de maní, nueces, canela y esencia de vainilla. Mezcla bien. Si quieres darle un toque extra a las galletas, agrega chispas de chocolate 70% cacao. Forma pequeñas bolitas, colócalas sobre una bandeja con papel manteca y aplástalas ligeramente con una cuchara. Para terminar, cocina las galletas saludables durante 12 minutos en el horno, hasta que estén doradas en los bordes.

galletas-avena-banana

Budín de banana y avena para incluir en la dieta

Si estás buscando bajar de peso de forma saludable, es importante sumar alimentos nutritivos y sabrosos a tu dieta diaria. De esa manera, favorecerás el proceso de adelgazamiento, al mismo tiempo que pierdes grasa y mantienes la masa muscular.

Te dejamos la receta simple y liviana para hacer un budín de banana sin gluten ni manteca. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

2 huevos

100 cc. de aceite

50 g de azúcar o miel (puede ser edulcorante o estevia)

150 g de premezcla o harina de avena pura

1 cda. de polvo de hornear sin gluten

2 bananas medianas maduraa

Esencia de vainilla

Procedimiento:

Antes de comenzar a preparar la receta del budín de banana húmedo y sin gluten, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:

Primero, en un bol, bate los huevos con el azúcar hasta integrar. Recuerda que puedes reemplazar por el endulzante que desees, como miel o estevia. A continuación, pisa las bananas hasta convertirlas en puré y agrégalas a la preparación anterior junto con el aceite. Luego, agrega el polvo de hornear, la premezcla sin gluten o harina de avena y la esencia de vainilla. Integra con movimientos envolventes. Para terminar, pasa la preparación a un molde enmantecado y enharinado y cocina el budín de banana en el horno a temperatura media por 40 minutos. Pasado ese tiempo, desmolda y sirve. Opcional: antes de cocinar el budín, puedes sumar nueces, almendras o trozos de chocolate dentro de la preparación o en la superficie.